यूक्रेन पर अब तक रूस का दूसरा सबसे बड़ा हमला, नेवी पर पहली स्ट्राइक; क्यों बौखलाया EU-UK?

यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान में कहा कि रूस ने 598 लड़ाकू और जासूसी ड्रोन भेजे और 31 मिसाइलें भी दागी। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने इनमें से 563 ड्रोन और 26 मिसाइलों को रोक लिया। ये 13 स्थानों पर जमीन से टकराईं और 26 जगहों पर इनका मलबा गिरा।

पिछले साढ़े तीन साल से चल रहे यूक्रेन-रूस युद्ध में रूस ने गुरुवार को यूक्रेन पर दूसरा सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें चार बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि राजधानी कीव में यूरोपीय संघ और ब्रिटिश काउंसिल की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इन हमलों से बौखलाए यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने अपने यहां कार्यरत शीर्ष रूसी राजनयिकों को तलब किया है। यूक्रेन की वायु सेना ने कहा है कि रूस ने रात भर में देश पर कुल 629 हवाई हमले किए हैं। इनमें 598 ड्रोन और 31 मिसाइल स्ट्राइक शामिल हैं।

रूस ने काला सागर में भी तैनात यूक्रेनी पोत पर पहली बार ड्रोन से निशाना बनाया है। यूक्रेन नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि काला सागर में यूक्रेनी नौसेना बल के पोत पर रूस द्वारा किए गए एक दुर्लभ समुद्री ड्रोन हमले में कम से कम एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए या लापता हो गए हैं।

दो मीडिया संस्थानों के कार्यालय पर भी हमले कीव में यूरोपीय संघ मिशन, एक ब्रिटिश सरकार के सांस्कृतिक भवन के साथ-साथ दो मीडिया संस्थानों के कार्यालय भी रूसी हमले में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रूस की इस हरकत पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। एएफपी के पत्रकारों ने बचावकर्मियों को रिहायशी इलाकों और अपार्टमेंट ब्लॉक से कई मृतकों के शरीर को बैग में भरकर ले जाते देखा, जब वे सुलगते मलबे में खोजबीन अभियान चला रहे थे।

चारों ओर उड़ रहे थे कांच एक हमले के पास पार्किंग में मौजूद गैलिना शचरबक ने एएफपी को बताया, "हमले के बाद चारों ओर काँच उड़ रहे थे... बम फटने पर हम चीख रहे थे।" यूक्रेन की वायु सेना ने कहा कि मॉस्को ने 629 ड्रोन और मिसाइलें दागीं। कीव द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, यह युद्ध का दूसरा सबसे बड़ा हमला है।

563 ड्रोन और 26 मिसाइलें रोकने का दावा यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान में कहा कि रूस ने रात भर में 598 लड़ाकू और जासूसी ड्रोन भेजे और 31 मिसाइलें भी दागी। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने इनमें से 563 ड्रोन और 26 मिसाइलों को रोक लिया। ये 13 स्थानों पर जमीन से टकराईं और 26 स्थानों पर इनका मलबा गिरा। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको के अनुसार, मारे गए लोगों में 17 और 14 साल के दो बच्चे भी शामिल हैं।

किंजल हाइपरसोनिक एरोबैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि रूस ने हमारे शहरों और समुदायों के खिलाफ एक और बड़ा हमला किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है और कहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य-औद्योगिक उद्यमों और हवाई अड्डों पर जोरदार हमले को अंजाम दिया है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “इस हमले में लंबी दूरी से सटीक निशाना लगाने वाले हवाई हथियार, किंजल हाइपरसोनिक एरोबैलिस्टिक मिसाइलें और लड़ाकू ड्रोन शामिल थे। मंत्रालय ने कहा, “हमलावर अभियान सफल रहा और इसने अपने लक्ष्यों को हासिल किया।”