रूस ने लॉन्च की परमाणु ड्रोन से लैस पनडुब्बी, तटीय देशों को खत्म करने में सक्षम; बढ़ गई हलचल

Sun, 2 Nov 2025 03:15 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है, जो पोसाइडन परमाणु ड्रोन से लैस है। इसे डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है और यह तटीय देशों को खत्म करने में सक्षम है। परमाणु पनडुब्बी खाबारोवस्क को रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव ने सेवमाश शिपयार्ड में लॉन्च किया, जिसमें रूसी नौसेना प्रमुख एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेयेव और अन्य शीर्ष शिपबिल्डिंग अधिकारी उपस्थित थे। बेलौसोव ने अपने भाषण में कहा, 'आज हमारे लिए यह अहम घटना है। सेवमाश के स्टर्न से भारी परमाणु-संचालित मिसाइल क्रूजर खाबारोवस्क को लॉन्च किया जा रहा है।' सेवमाश शिपयार्ड ने पहले भारत के लिए INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को रेट्रोफिट किया था।

रूसी रक्षा मंत्री ने जोर दिया कि पानी के अंदर हथियारों और रोबोटिक सिस्टम वाली यह पनडुब्बी है, जो रूस को अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विश्व महासागरों में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाएगी। खाबारोवस्क परमाणु पनडुब्बी को सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग की ओर से डिजाइन किया गया है। यह नौसेना के मिशनों पर खरा उतरने के लिए पानी के अंदर आधुनिक हथियारों का उपयोग करती है। इसमें विभिन्न उद्देश्यों के लिए रोबोटिक सिस्टम शामिल हैं।

पानी के अंदर हथियार और रोबोट सिस्टम

रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने जो नई परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है, वो पानी के अंदर हथियार और रोबोट सिस्टम ले जाएगी। इससे समुद्री सीमाओं की रक्षा होगी और दुनिया के किसी भी कोने में रूस के हित सुरक्षित रहेंगे। पिछले हफ्ते रूस ने पोसाइडन नाम का परमाणु ड्रोन टेस्ट किया, जो सामान्य पनडुब्बी या टॉरपीडो से तेज, गहराई में चलने वाला और अंतरमहाद्वीपीय दूरी तक जा सकता है। यह नई खाबारोवस्क क्लास पनडुब्बी इसका मुख्य वाहक होगी। यह ड्रोन छोटे परमाणु रिएक्टर से चलता है। इसे डूम्सडे मिसाइल कहा गया।

