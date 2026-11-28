यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, भूकंप का केंद्र जमीन से 188 किलोमीटर (117 मील) की गहराई में था। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

रूस के कामचटका क्षेत्र में शनिवार को 6.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक, भारतीय समयानुसार शाम करीब 6:45 बजे आए इस भूकंप से फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने भूकंप का केंद्र कामचटका प्रायद्वीप के येलिजोवो शहर से करीब 62 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में बताया है। एनसीएस के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 205 किलोमीटर नीचे था, जबकि यूएसजीएस ने इसकी गहराई लगभग 188 किलोमीटर बताई है। दोनों एजेंसियों के आंकड़ों में गहराई को लेकर थोड़ा अंतर है, लेकिन इससे यह साफ है कि भूकंप जमीन के काफी नीचे आया था।

भूकंप की गहराई को देखते हुए इसे मध्यम गहराई वाला भूकंप माना गया है। आमतौर पर एक ही तीव्रता के भूकंप में जमीन की सतह के करीब आने वाले झटकों से ज्यादा नुकसान हो सकता है, जबकि अधिक गहराई पर आने वाले भूकंप का असर सतह पर थोड़ा कम महसूस होता है। कामचटका रूस के सुदूर पूर्व में स्थित ऐसा इलाका है, जहां भूकंप आना असामान्य नहीं है। इसकी वजह इस क्षेत्र का प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' में होना है। यहां प्रशांत टेक्टोनिक प्लेट ओखोत्स्क प्लेट के नीचे की ओर खिसक रही है। धरती की इन प्लेटों के बीच लगातार होने वाली हलचल से जमीन के भीतर तनाव पैदा होता है। जब यह तनाव अचानक बाहर निकलता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में फैलती है और धरती हिलने लगती है। इसी घटना को भूकंप कहा जाता है।

पिछले साल भी आया बेहद शक्तिशाली भूकंप कामचटका में पिछले साल भी बेहद शक्तिशाली भूकंप आया था। 30 जुलाई 2025 को प्रायद्वीप के पूर्वी तट के पास 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। यह साल 1900 के बाद दुनिया में दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। रूसी वैज्ञानिकों के मुताबिक, 1952 के बाद यह इस क्षेत्र में आया सबसे ताकतवर भूकंप था। उस समय भूकंप का केंद्र समुद्र की सतह से करीब 35 किलोमीटर नीचे था। इस झटके के कारण सुनामी भी आई थी और जापान, हवाई व चिली समेत प्रशांत महासागर के कई इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी करना पड़ा था। रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से में कुछ जगहों पर नुकसान हुआ था और लोगों को मामूली चोटें आई थीं। हालांकि, 28 नवंबर 2026 को आए ताजा भूकंप के बाद अभी तक किसी नुकसान या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।