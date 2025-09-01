रूस ने EU नेता के विमान का रडार जाम किया, यूरोपीय संघ का गंभीर आरोप

रूस पर विमान के रडार को जाम करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। एक यूरोपीय संघ (EU) अधिकारी ने यह आरोप लगाया है। अधिकारी के अनुसार, रूस ने बुल्गारिया के ऊपर से गुजर रहे यूरोपीय संघ के नेता के विमान का रडार जाम कर दिया।

बताया गया है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को ले जा रहा विमान बुल्गारिया के ऊपर संदिग्ध रूसी कार्रवाई के कारण रडार जाम होने से प्रभावित हुआ। आयोग की प्रवक्ता एरियाना पोडेस्टा ने कहा कि विमान प्लोवदिव हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया और वॉन डेर लेयेन रूस व बेलारूस की सीमा से सटे यूरोपीय संघ के देशों की अपनी यात्रा जारी रखेंगी।

पोडेस्टा ने कहा कि हम निश्चित रूप से पुष्टि कर सकते हैं कि जीपीएस जाम हो गया था। हमें बुल्गारियाई अधिकारियों से जानकारी मिली है कि उन्हें संदेह है कि यह रूस के स्पष्ट हस्तक्षेप के कारण हुआ। उन्होंने आगे कहा कि यह घटना उस मिशन की तात्कालिकता को रेखांकित करती है, जिसे राष्ट्रपति अग्रिम पंक्ति के सदस्य देशों में चला रहे हैं।

वहीं, बुल्गारिया ने एक बयान में कहा कि विमान के जीपीएस नेविगेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले सैटेलाइट सिग्नल में व्यवधान आया था। जैसे ही विमान प्लोवदिव हवाई अड्डे के पास पहुंचा, जीपीएस सिग्नल गायब हो गया।