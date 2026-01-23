अमेरिका के पास रूस की कितनी संपत्ति जब्त है? 'पीस बोर्ड' के बहाने पुतिन ने चला 'ट्रंप कार्ड'

संक्षेप: रूस का अनुमान है कि पश्चिमी देशों ने कुल मिलाकर उसके लगभग 300 अरब डॉलर के संप्रभु फंड फ्रीज कर रखे हैं। इनमें से अधिकतर संपत्तियां यूरोप में, बेल्जियम स्थित डिपॉजिटरी Euroclear में हैं।

हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाते हुए घोषणा की थी कि रूस, अमेरिका में फ्रीज (जब्त) की गई अपनी संप्रभु संपत्ति से 1 अरब डॉलर (लगभग 9,000 करोड़ रुपये) राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नवगठित 'बोर्ड ऑफ पीस' को दान करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही, पुतिन ने यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए भी एक अज्ञात राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन यह घोषणा इतनी सरल प्रतीत नहीं हो रही है। इसे पुतिन का 'ट्रंप कार्ड' बताया जा रहा है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति चाहते हैं कि अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने उनकी जो संपत्ति जब्त की है उसी से ये 'नेक काम' किया जाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह 'बोर्ड ऑफ पीस' क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इस पहल की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत सितंबर में ट्रंप ने गाजा युद्ध को समाप्त करने की योजना के रूप में की थी, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ाकर दुनिया भर के अन्य संघर्षों को सुलझाने तक फैला दिया गया।

सदस्यता शुल्क: इस बोर्ड के चार्टर के अनुसार, स्थायी सदस्यों को इसमें शामिल होने के लिए 1 अरब डॉलर का भुगतान करना होगा।

आमंत्रण: ट्रंप ने पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेंलेंस्की सहित दर्जनों विश्व नेताओं को इसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। पुतिन ने कहा है कि वह इस निमंत्रण का अध्ययन कर रहे हैं।

पुतिन ने क्या कहा? फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास के साथ बातचीत के दौरान पुतिन ने इस 1 अरब डॉलर के दान की पेशकश की। क्रेमलिन (रूसी सरकार) के अनुसार, पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि रूस यह पैसा फिलिस्तीन के लोगों के साथ रूस के विशेष संबंधों के कारण दान कर सकता है।

अमेरिका में रूस का कितना पैसा फंसा (फ्रीज) है? अमेरिका में रूस की कितनी राशि फ्रीज है, यह एक जटिल विषय है क्योंकि रूस की संपत्ति अलग-अलग स्थानों पर बंटी हुई है। रूसी केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि पश्चिमी देशों ने रूस के कुल लगभग 300 अरब डॉलर के संप्रभु फंड फ्रीज किए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश संपत्ति यूरोप में, विशेषकर बेल्जियम स्थित 'यूरोक्लियर' डिपॉजिटरी के पास जमा है। जी-7, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया द्वारा गठित REPO टास्क फोर्स ने 2023 में फ्रीज रूसी संप्रभु संपत्तियों का आकलन 280 अरब डॉलर किया था।

जहां तक अमेरिका का सवाल है, 2023 में एक रिपोर्ट (एक्सियोस) आई थी कि टास्क फोर्स ने अमेरिका में केवल 5 अरब डॉलर की फ्रीज रूसी संपत्ति की पहचान की थी। हालांकि, 2022 की शुरुआत में रूस के पास करीब 67 अरब डॉलर की संपत्ति डॉलर-संप्रदाय में थी, और नियम यह है कि डॉलर-आधारित संपत्ति केवल अमेरिका स्थित डिपॉजिटरी के पास ही रखी जा सकती है। रूसी केंद्रीय बैंक ने इन संपत्तियों के भौगोलिक वितरण पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

यह योजना कैसे काम करेगी? (कानूनी पेंच) क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया सीधी नहीं होगी। इस पैसे का उपयोग करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को इन संपत्तियों को 'अनब्लॉक' करना होगा। रूस अभी भी अपनी संपत्ति को फ्रीज किए जाने को अवैध मानता है। पेसकोव ने कहा- यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इसे कानूनी रूप से कैसे अंजाम दिया जाएगा। रूस के केंद्रीय बैंक ने पहले ही मास्को में यूरोक्लियर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें 230 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग की गई है।