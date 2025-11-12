Hindustan Hindi News
वीडियो: AI की शक्ति लेकर 'पैदा' हुआ रूसी रोबोट मुंह के बल धड़ाम से गिरा, टूटी 'हड्डियां'

संक्षेप: दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। अब एआई से संचालित इंसान जैसे रोबोट भी विकसित हो चुके हैं। इसी सिलसिले में रूस के पहले एआई आधारित मानवरूपी रोबोट का इस सप्ताह मॉस्को में सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान एक शर्मनाक हादसा हो गया।

Wed, 12 Nov 2025 03:25 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। अब एआई से संचालित इंसान जैसे रोबोट भी विकसित हो चुके हैं। इसी सिलसिले में रूस के पहले एआई आधारित मानवरूपी रोबोट का इस सप्ताह मॉस्को में सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान एक शर्मनाक हादसा हो गया। मंच पर उतरते ही यह रोबोट मुंह के बल धड़ाम से गिर पड़ा। पूरा वाकया कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

रोबोट का बैलेंस बिगड़ गया

न्यूजवीक की रिपोर्ट के मुताबिक, 'एआईडॉल' नामक इस रोबोट को सोमवार को एक तकनीकी सम्मेलन में लॉन्च किया गया। जैसे ही दो स्टाफ सदस्य इसे 'रॉकी' फिल्म के मशहूर साउंडट्रैक पर मंच की ओर ले जा रहे थे, रोबोट का बैलेंस बिगड़ गया। वह जोरदार धमाके के साथ गिर गया और उसके कई पार्ट्स मंच पर ही बिखर गए। सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की गई वीडियो में साफ दिख रहा है कि इवेंट के कर्मचारी घबराहट में रोबोट को काले कपड़े से ढकने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि उसे फर्श पर घसीटा जा रहा होता है।

कैलिब्रेशन की खराबी के कारण हादसा

बाद में इस हादसे का कारण कैलिब्रेशन की खराबी बताया गया। कंपनी का दावा है कि यह रोबोट अभी परीक्षण के दौर में है। रूसी रोबोटिक्स कंपनी आइडल के सीईओ व्लादिमीर विटुखिन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह चूक एक सबक बन जाएगी। न्यूजवीक से बात करते हुए उन्होंने जोड़ा कि यह वास्तविक समय का अनुभव है। जब अच्छी गलती ज्ञान में बदल जाती है, तो एक बुरी गलती अनुभव बन जाती है।

एआईडॉल रोबोट के बारे में खास बातें

डेवलपर्स के अनुसार, यह रोबोट 48-वोल्ट की बैटरी से चलता है, जो बिना रुके छह घंटे तक सक्रिय रह सकती है। न्यूजवीक की रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलहाल इसके 77% कंपोनेंट्स रूस में बने हैं, और कंपनी आने वाले मॉडलों में इस अनुपात को 93% तक ले जाने की योजना बना रही है। इस रोबोट में 19 सर्वोमोटर्स लगे हैं, जो इसे दर्जन भर से अधिक बेसिक इमोशंस और सैकड़ों सूक्ष्म अभिव्यक्तियां दिखाने की क्षमता देते हैं। इसकी सिलिकॉन स्किन मानव चेहरे की भाव-भंगिमाओं की बखूबी नकल कर सकती है। इतना ही नहीं, इंसान की तरह सोच सकता है और हैरान भी हो सकता है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
