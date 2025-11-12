वीडियो: AI की शक्ति लेकर 'पैदा' हुआ रूसी रोबोट मुंह के बल धड़ाम से गिरा, टूटी 'हड्डियां'

संक्षेप: दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। अब एआई से संचालित इंसान जैसे रोबोट भी विकसित हो चुके हैं। इसी सिलसिले में रूस के पहले एआई आधारित मानवरूपी रोबोट का इस सप्ताह मॉस्को में सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान एक शर्मनाक हादसा हो गया।

दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। अब एआई से संचालित इंसान जैसे रोबोट भी विकसित हो चुके हैं। इसी सिलसिले में रूस के पहले एआई आधारित मानवरूपी रोबोट का इस सप्ताह मॉस्को में सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान एक शर्मनाक हादसा हो गया। मंच पर उतरते ही यह रोबोट मुंह के बल धड़ाम से गिर पड़ा। पूरा वाकया कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रोबोट का बैलेंस बिगड़ गया न्यूजवीक की रिपोर्ट के मुताबिक, 'एआईडॉल' नामक इस रोबोट को सोमवार को एक तकनीकी सम्मेलन में लॉन्च किया गया। जैसे ही दो स्टाफ सदस्य इसे 'रॉकी' फिल्म के मशहूर साउंडट्रैक पर मंच की ओर ले जा रहे थे, रोबोट का बैलेंस बिगड़ गया। वह जोरदार धमाके के साथ गिर गया और उसके कई पार्ट्स मंच पर ही बिखर गए। सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की गई वीडियो में साफ दिख रहा है कि इवेंट के कर्मचारी घबराहट में रोबोट को काले कपड़े से ढकने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि उसे फर्श पर घसीटा जा रहा होता है।

कैलिब्रेशन की खराबी के कारण हादसा बाद में इस हादसे का कारण कैलिब्रेशन की खराबी बताया गया। कंपनी का दावा है कि यह रोबोट अभी परीक्षण के दौर में है। रूसी रोबोटिक्स कंपनी आइडल के सीईओ व्लादिमीर विटुखिन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह चूक एक सबक बन जाएगी। न्यूजवीक से बात करते हुए उन्होंने जोड़ा कि यह वास्तविक समय का अनुभव है। जब अच्छी गलती ज्ञान में बदल जाती है, तो एक बुरी गलती अनुभव बन जाती है।