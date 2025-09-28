रूस ने यूक्रेन पर दागे 595 ड्रोन और 48 मिसाइलें, चार की मौत, 67 घायल

कीव शहर प्रशासन के प्रमुख ताइमुर तकाचेंको ने रविवार को सोशल मीडिया पर हताहतों की पुष्टि करते हुए बताया कि शहर के विभिन्न नागरिक इलाकों को निशाना बनाए गए हमलों में 10 अन्य लोग भी घायल हुए। मृतकों में एक 12 वर्षीय मासूम लड़की भी शामिल है।

रूस ने शनिवार रात को यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से कई घातक हमले किए। इस हमले में चार लोगों की जान चली गई और कम से कम 67 लोग घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, सबसे भारी तबाही राजधानी कीव में हुई, जहां पिछले महीने हवाई हमले में 21 लोगों की मौत के बाद यह पहला बड़ा बमबारी हमला था। कीव शहर प्रशासन के प्रमुख ताइमुर तकाचेंको ने रविवार को सोशल मीडिया पर हताहतों की पुष्टि करते हुए बताया कि शहर के विभिन्न नागरिक इलाकों को निशाना बनाए गए हमलों में 10 अन्य लोग भी घायल हुए। मृतकों में एक 12 वर्षीय मासूम लड़की भी शामिल है। शहर के केंद्र में हुए विस्फोटों से घने काले धुएं के गुबार उठते दिखे, जो भयावह था।

यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने दावा किया है कि रूस ने रात्रि भर में 595 ड्रोन और 48 मिसाइलें छोड़ीं, जबकि उनकी हवाई रक्षा व्यवस्था ने 568 ड्रोन और 43 मिसाइलों को नष्ट कर दिया। सेना के अनुसार, इस हमले का प्रमुख लक्ष्य राजधानी कीव था। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने बताया कि 12 घंटों से ज्यादा चले इस आक्रमण में एक कार्डियोलॉजी क्लिनिक, कारखानों और आवासीय इमारतों को भारी क्षति पहुंची। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को घोषणा की कि उसने यूक्रेन पर लंबी दूरी के हवाई, समुद्री हथियारों और ड्रोनों के जरिए हमला किया, जिसमें हवाई अड्डों समेत सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया। मॉस्को ने युद्ध में नागरिकों को टारगेट करने से साफ इनकार किया है।

कीव के महापौर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि रात भर चले और सुबह तक जारी रहने वाले इन हमलों में आवासीय भवनों, नागरिक बुनियादी ढांचे, एक चिकित्सा केंद्र और एक किंडरगार्टन को निशाना बनाया गया। राजधानी में 20 से अधिक स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया कि 12 घंटे से ज्यादा लंबे इस हमले में एक कार्डियोलॉजी क्लिनिक, कारखाने और आवासीय इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।