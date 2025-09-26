तेल की कमी से जूझ रहा रूस? रिफाइनरियों पर हमलों के बाद निर्यात पर लगाया बैन

Russia Ukrain war update: रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस की तेल रिफाइनरियों को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस ने अपनी घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए तेल के निर्यात पर बैन लगा दिया था। अब उसने इस बैन को साल के अंत तक के लिए बढ़ा दिया है।

रूस और यूक्रेन के युद्ध में लगातार नए मोड़ आते जा रहे हैं। इस युद्ध के पहले यूरोप को ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा भेजने वाला रूस अब अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए डीजल और पेट्रोल पर बैन लगाने पर आ गया है। गुरुवार को रूस की तरफ से कहा गया कि वह पेट्रोल और डीजल निर्यात पर लगे बैन को और बढाएगा। इसके तहत वह इस इस साल के अंत तक रिफाइन डीजल और पेट्रोल का निर्यात नहीं करेगा। दरअसल, यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों में रूस की कई रिफाइनरियों को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से घरेलू स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ गई थीं।

इस युद्ध के दौरान शुरू से ही यूक्रेन, रूस की आर्थिक कमर को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी क्रम में वह लगातार रूसी रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है। इन हमलों में रूस की कई रिफाइनरियों की उत्पादन क्षमता या तो बहुत कम हो गई है या फिर बिलकुल ठप्प ही हो गई है। इसकी वजह से घरेलू डिमांड और सप्लाई में काफी अंतर आया है। घरेलू मांग को सुनिश्चित करने के लिए रूस ने मार्च में ही यह प्रतिबंध लगा दिया था। सितंबर में भी हालात सामान्य न होने पर रूस ने अब इस प्रतिबंध को इस साल के अंत तक के लिए बढ़ा दिया है।