एलन मस्क के स्टारलिंक के खात्मे की तैयारी! रूस बना रहा नया हथियार, रिपोर्ट से हड़कंप
टेस्ला के सीईओ और दिग्गज कारोबारी एलन मस्क के स्टारलिंक का अंतरिक्ष में वर्चस्व खतरे में आ गया है। यह खतरा है रूस का नया हथियार। हाल ही में एक रिपोर्ट में इसे लेकर हैरतअंगेज खुलासे हुए हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के दो देशों की खुफिया एजेंसियों को शक है कि रूस एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए एक नया हथियार विकसित कर रहा है।
खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इसके पीछे रूस का उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में पश्चिमी देशों के वर्चस्व को कम करना है, जो मौजूदा जंग में यूक्रेन की मदद कर रहा है। एसोसिएटेड प्रेस ने खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली दस्तावेजों के हवाले से बताया है कि रिपोर्ट में जिस ‘ज़ोन-इफ़ेक्ट’ हथियार का जिक्र है, उसका उद्देश्य स्टारलिंक की कक्षाओं को सैकड़ों हजारों उच्च-घनत्व वाले छर्रों से भर देना है, जिससे संभावित रूप से एक साथ कई उपग्रह निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि इससे अन्य कई सैटेलाइट की क्षति होने का भी खतरा है।
स्टारलिंक पर रूस की नजर
रिपोर्ट के मुताबिक रूस विशेष रूप से स्टारलिंक को एक गंभीर खतरा मानता है। इसका कारण है कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से स्टारलिंक यूक्रेन के लिए एक प्रमुख कम्युनिकेशन सिस्टम बन गया है। यूक्रेनी सेना युद्ध के मैदान में इस सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल कम्युनिकेशन और टारगेटिंग के लिए करती है। वहीं जब रूसी हमले सामान्य कम्युनिकेशन नेटवर्क को बाधित करते हैं तब सरकारी अधिकारी भी इन सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। रूसी अधिकारियों ने पहले भी चेतावनी दी थी कि यूक्रेन की सेना की मदद करने वाले कमर्शियल सैटेलाइट को वैध टारगेट माना जा सकता है।
वैज्ञानिकों के बीच शुरू हुई बहस
कनाडा की सेना के अंतरिक्ष प्रभाग के कमांडर, ब्रिगेडियर जनरल क्रिस्टोफर हॉर्नर ने कहा है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि रूस ऐसा नहीं करेगा खासतौर पर तब जब अमेरिका आरोप लगा चुका है कि रूस भी एक अंधाधुंध परमाणु, अंतरिक्ष-आधारित हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है।
बड़ा जोखिम मोल लेगा रूस?
हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि उन्हें इस पर संदेह है क्योंकि ऐसे किसी भी हथियार का असर अंतरिक्ष में मौजूद अन्य उपग्रहों पर भी पड़ेगा और अंतरिक्ष में रूस और उसके सहयोगी देश चीन के भी कई उपग्रह हैं। ये देश संचार, रक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जानकारी के लिए हजारों उपग्रहों पर निर्भर हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के नतीजों, जिनमें खुद की अंतरिक्ष प्रणालियों को होने वाले जोखिम भी शामिल हैं, के कारण मॉस्को इस तरह के हथियार को तैनात करने या इस्तेमाल करने से पीछे हट सकता है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
