जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग से पहले यूक्रेन ने रूस पर दागे 300 ड्रोन, रूसी सेना ने मार गिराया

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 03:59 PM
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों पक्षों से हवाई हमले हो रहे हैं। इस बीच, रूस के रक्षा मंत्रालय और युद्ध ब्लॉगर्स ने बताया कि रूसी सेनाओं ने 300 से अधिक यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यूक्रेनी ड्रोनों ने सपसन मिसाइलों के भंडारण स्थलों पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। मंत्रालय ने बताया कि डोनेत्स्क क्षेत्र में भीषण लड़ाई चल रही थी, जहां यूक्रेनी सेना रूसी अग्रिम को रोकने का प्रयास कर रही थी।

रूसी सेना की बेहतर स्थिति

रूस के रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, रूसी सेनाओं ने डोनेत्स्क क्षेत्र की जोलोटी कोलोडियाज बस्ती में बेहतर स्थिति हासिल कर ली है। हालांकि, यूक्रेन समर्थक नक्शों से पता चलता है कि यूक्रेनी सेनाओं ने रूसी बढ़त को रोक दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश भर में सपसन मिसाइलों के भंडारण स्थलों पर हमले के लिए युद्धक विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों का उपयोग किया गया। मंत्रालय ने बताया कि वायु रक्षा प्रणालियों ने चार निर्देशित हवाई बमों और 300 मानवरहित हवाई वाहनों को मार गिराया।

सोमवार को जेलेंस्की और ट्रंप की बातचीत

दो दिन पहले अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक हुई थी। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को वाशिंगटन बुलाया है। माना जा रहा है कि युद्ध को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इस बीच, यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले कर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह पीछे नहीं हटेगा और अपनी शर्तों पर ही युद्धविराम करेगा।

