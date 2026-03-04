Hindustan Hindi News
ईरान-अमेरिका जंग के बीच भारत की मदद को आगे आया रूस, भारत को इतना तेल भेजने को तैयार

Mar 04, 2026 10:56 pm ISTMadan Tiwari रॉयटर्स, मॉस्को
भारतीय रिफाइनर हर दिन लगभग 5.6 मिलियन बैरल क्रूड प्रोसेस करते हैं। शनिवार को ईरान-बेस्ड टारगेट पर अमेरिकी और इजराइली हमलों के बाद ईरानी हमलों में जहाजों के टकराने के बाद स्ट्रेट तक पहुंचना मुश्किल हो गया है।

ईरान और अमेरिका में जारी जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तेल टैंकरों की आवाजाही रोक दी गई है। इससे भारत समेत दुनियाभर में आने वाले समय में तेल संकट पैदा हो सकता है। हालांकि, भारत ने साफ किया है कि पर्याप्त कच्चा तेल मौजूद है, लेकिन अगर युद्ध रूस-यूक्रेन की तरह लंबा खिंचता है तो फिर संकट और गहरा सकता है। इस बीच, भारत की मदद करने को एक बार फिर से रूस आगे आया है। रूस ने कहा है कि वह भारत में तेल भेजने के लिए तैयार है। भारतीय पानी के पास जहाजों में लगभग 9.5 मिलियन बैरल रूसी क्रूड ऑयल है और कुछ ही हफ्तों में यह भारत तक पहुंच सकता है। यह बात इंडस्ट्री के एक सोर्स ने रॉयटर्स को सीधे तौर पर बताई।

हालांकि, सोर्स ने यह बताने से मना कर दिया कि नॉन-रशियन फ्लीट का कार्गो असल में कहां जा रहा था, लेकिन कहा कि वे कुछ हफ्तों में भारत पहुंच सकते हैं, जिससे रिफाइनर को तुरंत राहत मिलेगी। भारत के पास अभी क्रूड ऑयल का स्टॉक लगभग 25 दिनों की डिमांड पूरी कर सकता है। भारत सरकार के एक सोर्स ने कहा कि नई दिल्ली मिडिल ईस्ट में 10-15 दिनों के बाद भी जारी लड़ाई की तैयारी के लिए दूसरी सप्लाई की तलाश कर रही है। सूत्र ने कहा कि इस रुकावट का मार्केट पर तुरंत असर होगा, क्योंकि भारत का लगभग 40 फीसदी क्रूड इंपोर्ट होर्मुज स्ट्रेट से होता है, जो दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल एक्सपोर्ट रूट है, और इस रूट के लगभग बंद होने से दूसरे ऑप्शन ढूंढने पड़े हैं।

भारतीय रिफाइनर हर दिन लगभग 5.6 मिलियन बैरल क्रूड प्रोसेस करते हैं। शनिवार को ईरान-बेस्ड टारगेट पर अमेरिकी और इजराइली हमलों के बाद ईरानी हमलों में जहाजों के टकराने के बाद स्ट्रेट तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। इंडस्ट्री सोर्स ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि रूस भारत की क्रूड ज़रूरतों का 40% तक पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार है। डेटा से पता चला कि जनवरी में भारत का रूसी क्रूड का इंपोर्ट घटकर लगभग 1.1 मिलियन बैरल प्रति दिन रह गया, जो नवंबर 2022 के बाद सबसे कम है। सूत्र ने कहा कि फरवरी में यह हिस्सा वापस बढ़कर लगभग 30 फीसदी हो गया है। दो रिफाइनिंग सोर्स ने कहा कि भारतीय रिफाइनर रूसी क्रूड बेचने वाले ट्रेडर्स के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट में हैं, लेकिन मॉस्को से इंटेक में कोई भी बढ़ोतरी सरकार के गाइडेंस पर निर्भर करेगी क्योंकि अमेरिका के साथ ट्रेड बातचीत जारी है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

iran america war

