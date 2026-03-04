ईरान-अमेरिका जंग के बीच भारत की मदद को आगे आया रूस, भारत को इतना तेल भेजने को तैयार
भारतीय रिफाइनर हर दिन लगभग 5.6 मिलियन बैरल क्रूड प्रोसेस करते हैं। शनिवार को ईरान-बेस्ड टारगेट पर अमेरिकी और इजराइली हमलों के बाद ईरानी हमलों में जहाजों के टकराने के बाद स्ट्रेट तक पहुंचना मुश्किल हो गया है।
ईरान और अमेरिका में जारी जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तेल टैंकरों की आवाजाही रोक दी गई है। इससे भारत समेत दुनियाभर में आने वाले समय में तेल संकट पैदा हो सकता है। हालांकि, भारत ने साफ किया है कि पर्याप्त कच्चा तेल मौजूद है, लेकिन अगर युद्ध रूस-यूक्रेन की तरह लंबा खिंचता है तो फिर संकट और गहरा सकता है। इस बीच, भारत की मदद करने को एक बार फिर से रूस आगे आया है। रूस ने कहा है कि वह भारत में तेल भेजने के लिए तैयार है। भारतीय पानी के पास जहाजों में लगभग 9.5 मिलियन बैरल रूसी क्रूड ऑयल है और कुछ ही हफ्तों में यह भारत तक पहुंच सकता है। यह बात इंडस्ट्री के एक सोर्स ने रॉयटर्स को सीधे तौर पर बताई।
हालांकि, सोर्स ने यह बताने से मना कर दिया कि नॉन-रशियन फ्लीट का कार्गो असल में कहां जा रहा था, लेकिन कहा कि वे कुछ हफ्तों में भारत पहुंच सकते हैं, जिससे रिफाइनर को तुरंत राहत मिलेगी। भारत के पास अभी क्रूड ऑयल का स्टॉक लगभग 25 दिनों की डिमांड पूरी कर सकता है। भारत सरकार के एक सोर्स ने कहा कि नई दिल्ली मिडिल ईस्ट में 10-15 दिनों के बाद भी जारी लड़ाई की तैयारी के लिए दूसरी सप्लाई की तलाश कर रही है। सूत्र ने कहा कि इस रुकावट का मार्केट पर तुरंत असर होगा, क्योंकि भारत का लगभग 40 फीसदी क्रूड इंपोर्ट होर्मुज स्ट्रेट से होता है, जो दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल एक्सपोर्ट रूट है, और इस रूट के लगभग बंद होने से दूसरे ऑप्शन ढूंढने पड़े हैं।
इंडस्ट्री सोर्स ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि रूस भारत की क्रूड ज़रूरतों का 40% तक पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार है। डेटा से पता चला कि जनवरी में भारत का रूसी क्रूड का इंपोर्ट घटकर लगभग 1.1 मिलियन बैरल प्रति दिन रह गया, जो नवंबर 2022 के बाद सबसे कम है। सूत्र ने कहा कि फरवरी में यह हिस्सा वापस बढ़कर लगभग 30 फीसदी हो गया है। दो रिफाइनिंग सोर्स ने कहा कि भारतीय रिफाइनर रूसी क्रूड बेचने वाले ट्रेडर्स के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट में हैं, लेकिन मॉस्को से इंटेक में कोई भी बढ़ोतरी सरकार के गाइडेंस पर निर्भर करेगी क्योंकि अमेरिका के साथ ट्रेड बातचीत जारी है।
