यूक्रेन के 143 ठिकाने 'धुआं-धुआं', रूस ने डोनेट्स्क में दो गांवों पर किया कब्जा

रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि सेना ने यूक्रेनी सैन्य औद्योगिक परिसर और 143 स्थानों पर यूक्रेनी सशस्त्र बलों तथा विदेशी लड़ाकों के अस्थायी ठिकानों पर हमले किए। और डोनेट्स्क में दो गांवों पर कब्जा कर लिया।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, कीवSun, 24 Aug 2025 09:37 AM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच जल्द से जल्द शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी ओर, रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। रूस ने शनिवार को दावा किया कि उसकी सेनाओं ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में दो बस्तियों ( सेरेड्ने और क्लेबन बाइक ) पर कब्जा कर लिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी और पश्चिमी सैन्य समूहों के अभियानों के परिणामस्वरूप ये गांव रूसी नियंत्रण में आए।

यूक्रेन के 143 ठिकानों पर बरसाए बम

मंत्रालय ने यह भी कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य औद्योगिक परिसर और 143 स्थानों पर यूक्रेनी सशस्त्र बलों तथा विदेशी लड़ाकों के अस्थायी ठिकानों पर हमले किए। साथ ही रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने पिछले सप्ताह यूक्रेनी हवाई हमलों का जवाब देते हुए चार निर्देशित हवाई बम और 160 ड्रोन नष्ट किए। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता चल रही है।

जेलेंस्की की दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से बातचीत

इससे पहले, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से बात की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ चर्चा के लिए अपनी तत्परता जताई। एक्स पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि मैंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से उनके अनुरोध पर बात की। मैंने उन्हें हमारे सहयोगियों के साथ कूटनीतिक प्रयासों और वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बैठकों की जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने रूस के नेता के साथ किसी भी तरह की बैठक के लिए अपनी बात दोहराई। हालांकि, मास्को फिर से युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है।

रूस पर नए प्रतिबंध की चेतावनी

दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को धमकी दी कि यदि दो हफ्तों में यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान नहीं निकला, तो वे रूस पर नए प्रतिबंध लगाएंगे। यह बयान अलास्का में पुतिन के साथ उनकी हालिया मुलाकात के एक सप्ताह बाद आया है। अल जजीरा के अनुसार, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच संभावित शिखर सम्मेलन का कोई निश्चित एजेंडा नहीं है। उन्होंने जेलेंस्की पर 'हर बात को नकारने' का आरोप लगाया।

