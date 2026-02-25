Hindustan Hindi News
गुपचुप तरीके से यूक्रेन को परमाणु हथियार देने की योजना बना रहे ब्रिटेन और फ्रांस, रूस का बड़ा दावा

Feb 25, 2026 12:20 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
रूसी अधिकारियों के अनुसार, ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन को परमाणु हथियार देकर कीव को मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि शांति वार्ताओं में यूक्रेन बेहतर शर्तें मांग सके। इसने फ्रांसीसी टीएन-75 वारहेड जैसे विकल्पों का जिक्र किया। 

रूस की विदेश खुफिया सेवा (SVR) ने रिपोर्ट जारी कर दावा किया कि ब्रिटेन और फ्रांस गुप्त रूप से यूक्रेन को परमाणु हथियार उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं। एजेंसी के अनुसार, रूस-यूक्रेन संघर्ष 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और पश्चिमी देशों को लगता है कि यूक्रेन की सेना के हाथों रूस पर विजय असंभव है। इसलिए लंदन और पेरिस यूक्रेन को परमाणु बम या डर्टी बम प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें यूरोपीय घटक, उपकरण और तकनीक की गुप्त आपूर्ति शामिल है। एसवीआर ने कहा कि इससे ऐसा दिखाया जाएगा जैसे यूक्रेन ने स्वयं यह हथियार विकसित किया हो। एजेंसी ने दावा किया कि यह योजना परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का घोर उल्लंघन है और वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था को खतरे में डाल सकती है। हालांकि, इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं दिए गए।

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूक्रेन के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा और यह युद्ध समाप्ति की शर्तों में शामिल है। उन्होंने इसे बेहद खतरनाक जानकारी करार दिया, जो यूरोप में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में परमाणु अप्रसार व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। पेस्कोव ने जोर दिया कि रूस बातचीत के माध्यम से संघर्ष समाप्त करने का प्रयास कर रहा है और इस जानकारी को वार्ताओं में ध्यान में रखा जाएगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जून 2024 में विदेश मंत्रालय की बैठक में यूक्रेन समझौते की शर्तें निर्धारित की थीं।

ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या कहा

रूसी अधिकारियों के अनुसार, ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन को परमाणु हथियार देकर कीव को मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि शांति वार्ताओं में यूक्रेन बेहतर शर्तें मांग सके। एसवीआर ने फ्रांसीसी टीएन-75 वारहेड जैसे विशिष्ट विकल्पों का जिक्र किया। हालांकि, ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय ने इसे पूरी तरह असत्य बताया, जबकि यूक्रेन ने इसे बेतुका और डर्टी इंफॉर्मेशन बम करार दिया। पश्चिमी पक्षों ने इसे रूसी प्रचार का हिस्सा माना है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी मध्यस्थता में शांति वार्ता का अगला दौर 27 फरवरी को जिनेवा में प्रस्तावित है। रूसी दावों ने तनाव बढ़ा दिया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इन आरोपों की निंदा करने की मांग की जा रही है। यह घटना रूस-यूक्रेन युद्ध के पांच साल पूरे होने के दिन सामने आई, जब दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हैं।

