‘रूस-चीन और US मिलकर स्थिर दुनिया बना सकते हैं’, ट्रंप-जिनपिंग संग ऐतिहासिक बैठक में बोले पुतिन
वहीं, इस ऐतिहासिक बैठक में ट्रंप ने कहा कि मुझे खुशी है कि इस ट्रिप ने हमें अमेरिका, रूस और चीन के नेताओं के बीच पहली बार त्रिपक्षीय मीटिंग का मौका भी दिया है और आज इस मायने में और मुझे लगता है कि कई दूसरे तरीकों से, हम सच में इतिहास बना रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ऐतिहासिक बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस, चीन और अमेरिका मिलकर एक स्थिर दुनिया बना सकते हैं। तीनों के बीच यह ऐतिहासिक बैठक शेनझेन में हो रही है। मीटिंग की शुरुआत में ट्रंप ने कहा कि पुतिन और जिनपिंग के साथ होना, उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि तीनों रूस-यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप और जिनपिंग से कहा, ''अगर रूस, चीन और अमेरिका मिलकर काम करें तो वे ग्लोबल स्थिरता को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिनपिंग और ट्रंप को वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ एनर्जी सिक्योरिटी पर भी चर्चा करनी चाहिए।''
बैठक में ट्रंप ने कहा, "मुझे खुशी है कि इस ट्रिप ने हमें अमेरिका, रूस और चीन के नेताओं के बीच पहली बार त्रिपक्षीय मीटिंग का मौका भी दिया है और आज इस मायने में और मुझे लगता है कि कई दूसरे तरीकों से, हम सच में इतिहास बना रहे हैं।"
पुतिन ने ट्रंप और जिनपिंग से कहा कि यूक्रेन युद्ध को सुलझाने में उनके तीनों देशों का इंटरेस्ट है और ग्लोबल शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा, ''जब क्षेत्रीय झगड़ों को सुलझाने की बात आती है, तो हमारे देशों के कई मिलते-जुलते इंटरेस्ट हैं, जिसमें बेशक यूक्रेन का झगड़ा भी शामिल है।''
उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल शांति और सिक्योरिटी बनाए रखने की उनकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बंद कमरे में होने वाली बातचीत में फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी बात होगी ये दोनों ही ईरान और यूक्रेन युद्धों की वजह से बिगड़ गए हैं।
बैठक पर जिनपिंग ने ताइवान पर क्या कहा?
चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बाद, चीन के राष्ट्रपति ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका को ताइवान पर सही काम करना चाहिए ताकि चीन-अमेरिका रिश्तों में बड़े झटकों से बचा जा सके। शिन्हुआ ने बताया कि शी और ट्रंप के बीच मीटिंग पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थी और उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने कंस्ट्रक्टिव, स्ट्रेटेजिक रूप से स्थिर रिश्ते के लिए एक एक्शन प्लान बनाने पर सहमत हुए। जिनपिंग ने कहा, "हमने स्ट्रेटेजिक स्थिरता वाले कंस्ट्रक्टिव चीन-अमेरिका रिश्ते की एक नई परिभाषा तय की है, जिससे इसे सम्मान, निष्पक्षता और आपसी लेन-देन पर आधारित नया आधार मिला है।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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