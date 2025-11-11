इस हद तक गिरा पाकिस्तान, रूस में घुसकर डिफेंस टेक्नीक चुराने की कर रहा था कोशिश; भंडाफोड़
संक्षेप: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कथित तौर पर रूस की रक्षा तकनीक चुराने की कोशिश कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने हाल ही में इस पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।
बीते मई महीने में जंग के मैदान में भारत के हाथों बुरी तरह पिटने वाला पाकिस्तान अब चोरी पर उतर आया है। अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की नाकामी के बाद पाकिस्तान रूस में घुसकर डिफेंस टेक्नीक चुराने की कोशिश कर रहा था। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने बीते दिनों पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) द्वारा चलाए जा रहे एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह नेटवर्क रूस से वायु रक्षा प्रणालियों की तकनीक की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था।
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में इस मामले से परिचित लोगों के हवाले से बताया गया कि रूस में एक अभियान के तहत सेंट पीटर्सबर्ग में एक रूसी नागरिक को कुछ खुफिया दस्तावेजों की तस्करी करते गिरफ्तार किया गया। इन दस्तावेजों में सैन्य हेलीकॉप्टर की तकनीक और एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजों से संबंधित कई जानकारियां शामिल थीं। ISI कथित तौर पर रूस द्वारा निर्मित एडवांस्ड वायु रक्षा प्रणालियों से जुड़ी तकनीक की तस्करी करने की कोशिश कर रही थी।
गौरतलब है कि रूस में पाकिस्तान की इस करतूत का खुलासा ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ बनी युद्ध जैसी स्थिति में भारत ने स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियों के साथ रूस में बनी S400 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान की हालत पतली कर दी थी। पाकिस्तान के कायराना हमलों को इन डिफेंस सिस्टम्स ने पूरी तरह नाकाम कर दिया था। ऐसे में अब पाकिस्तान इन तकनीकों की चोरी पर उतर आया।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
