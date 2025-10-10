नोबेल शांति पुरस्कार के लिए रूस ने भी किया ट्रंप का समर्थन, कुछ ही देर में होने वाला है ऐलान

नोबेल पुरस्कार के लंबे समय से पर्यवेक्षकों का मानना है कि ट्रंप की संभावनाएं बहुत कम हैं। उनका कहना है कि ट्रंप कई विदेश नीति पहलों का श्रेय खुद को देते हैं, लेकिन उनके दावे वास्तविक परिणामों से मेल नहीं खाते।

नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा से कुछ ही घंटों पहले रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नामांकन का खुला समर्थन किया है। क्रेमलिन के शीर्ष सलाहकार यूरी उशाकोव ने सरकारी समाचार एजेंसी TASS को बताया कि मॉस्को ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने के पक्ष में है। यूरी उशाकोव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मॉस्को ट्रम्प के “युद्ध समाप्त करने के प्रयासों” की सराहना करता है, विशेषकर यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में उनके कदमों की सराहना करता है।

उशाकोव ने कहा, "यदि हमसे पूछा जाए, तो हम ट्रंप का समर्थन करेंगे।" रूस ने ट्रंप की यूक्रेन युद्ध समाप्ति में भूमिका की सराहना की है, जहां उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में शिखर बैठक की थी। ट्रंप ने लंबे समय से इस पुरस्कार की महत्वाकांक्षा रखी है। जून में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि वह रूस-यूक्रेन और इजरायल-ईरान जैसे मुद्दों पर शांति लाने के बावजूद पुरस्कार न पा सकेंगे।

यूक्रेन ने भी किया संभावित समर्थन का संकेत यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में कहा कि यदि ट्रंप वास्तव में यूक्रेन में युद्धविराम कराने में सफल रहते हैं, तो उनका देश भी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करेगा।

नोबेल पुरस्कार की दौड़ में ट्रंप की सक्रियता पिछले कुछ महीनों से ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कई बार दावा किया है कि वे नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। उन्होंने नार्वे के अधिकारियों से भी संपर्क किया था और सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों से इस दिशा में दबाव बढ़ाने की अपील की थी। विशेष रूप से इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते में अपनी मध्यस्थता को लेकर ट्रंप खुद को “शांति निर्माता” के रूप में पेश कर रहे हैं।

गुरुवार को उनके बेटे एरिक ट्रंप ने ‘एक्स’ पर लिखा, “रीट्वीट करें, अगर आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं।” वहीं, वाइट हाउस के आधिकारिक खाते से भी ट्रंप की एक तस्वीर शेयर की गई, जिसके साथ लिखा गया, “शांति के राष्ट्रपति।”

ट्रंप का ओबामा पर निशाना घोषणा से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने एक रैली में कहा, “ओबामा को तो बिना कुछ किए ही नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया गया था। उन्हें खुद नहीं पता था कि क्यों मिला। उन्होंने कुछ नहीं किया- बस हमारे देश को नुकसान पहुंचाया।” उन्होंने यह भी दावा किया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने “आठ युद्ध समाप्त किए” और “गाजा में ऐतिहासिक शांति समझौता कराया।”