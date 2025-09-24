Russia Attacks US President Paper Tiger Says Donald Trump is Businessman Forcing World to Buy American Oil डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कागजी शेर तो भड़क गया रूस, बोला- बिजनेसमैन हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, दुनिया को..., International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia Attacks US President Paper Tiger Says Donald Trump is Businessman Forcing World to Buy American Oil

क्रेमलिन ने ट्रंप के उस बयान को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने यूक्रेन द्वारा यूरोपीय संघ की मदद से खोए हुए क्षेत्रों को वापस लेने की बात कही थी। क्रेमलिन ने कहा कि रूस यूरोपीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मॉस्कोWed, 24 Sep 2025 04:35 PM
रूस ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार करते हुए उन्हें बिजनेसमैन बताया है। क्रेमलिन ने कहा कि ट्रंप एक बिजनेसमैन हैं और दुनिया को अमेरिकी तेल और गैस ऊंची कीमतों पर खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रूस की यह प्रतिक्रिया ट्रंप द्वारा भारत और रूस की लगातार आलोचना करने के बीच आई है। रूसी तेल आयात करने के चलते ट्रंप के निशाने पर भारत और चीन हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से भी रूस से तेल खरीदना बंद करने के लिए कहा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन संग युद्ध खत्म नहीं किया तो और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। साथ ही ट्रंप ने रूस को कागजी शेर भी कहा है।

क्रेमलिन ने ट्रंप के उस बयान को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने यूक्रेन द्वारा यूरोपीय संघ की मदद से खोए हुए क्षेत्रों को वापस लेने की बात कही थी। क्रेमलिन ने कहा कि रूस यूरोपीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि यूक्रेन रूस से खोए हुए सभी क्षेत्रों को वापस जीत सकता है, जो अमेरिकी नेता द्वारा कीव से रियायतें देने के आह्वान से एक बड़ा बदलाव है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात के तुरंत बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट की थी।

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने रोसबिजनेसकंसल्टिंग (आरबीसी) रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि क्रेमलिन रूसी-यूक्रेनी सैन्य संघर्ष के बारे में ट्रंप के सभी बयानों से सहमत नहीं हो सकता। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बदले हुए लहजे के पीछे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से इतर यूक्रेनी नेता वोलोडिमिर जेलेंस्की से हुई मुलाकात को वजह बताया। पेस्कोव ने कहा, "ट्रंप ने रूस-यूक्रेन संघर्ष पर जेलेंस्की का बयान सुना और इस जानकारी ने उनके आकलन को प्रभावित किया।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्रेमलिन अमेरिकी राष्ट्रपति की हर बात से सहमत नहीं हो सकता।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा, "पुतिन और रूस बड़ी आर्थिक मुश्किल में हैं, और यूक्रेन के लिए यह कदम उठाने का समय है।" ट्रंप ने कहा, "रूस में आर्थिक संकट (युद्ध) को देखते हुए, मुझे लगता है कि यूरोपीय संघ के समर्थन से यूक्रेन, लड़ने और पूरे यूक्रेन को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने की स्थिति में है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने ट्रंप की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "आप रूस की सुरक्षा की कीमत पर यूरोपीय सुरक्षा से नहीं निपट सकते। इसके अलावा, कोई कुछ भी कहे, रूस आज भी यूरोपीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है।"

