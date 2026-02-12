बातचीत के बीच यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, दागे 219 ड्रोन और 24 बैलिस्टिक मिसाइल; निशाने पर ये शहर
यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि रूस ने 219 लंबी दूरी के ड्रोन, 24 बैलिस्टिक मिसाइलें और एक विमान-प्रक्षेपित मिसाइल का इस्तेमाल करके हमले किए। इन हमलों का मुख्य निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव, दूसरा सबसे बड़ा शहर खारकीव, मध्य यूक्रेन का निप्रो और दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा रहे।
अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली अगली वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, इसी बीच रूस ने यूक्रेन के शहरों पर भारी गोलाबारी की है। अधिकारियों के अनुसार, रूसी हवाई हमले यूक्रेन के आवासीय इलाकों, बिजली ग्रिड और कई अन्य क्षेत्रों पर जारी हैं। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि बुधवार रात से गुरुवार तक रूस ने 219 लंबी दूरी के ड्रोन, 24 बैलिस्टिक मिसाइलें और एक विमान-प्रक्षेपित मिसाइल का इस्तेमाल करके हमले किए। इन हमलों का मुख्य निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव, दूसरा सबसे बड़ा शहर खारकीव, मध्य यूक्रेन का निप्रो और दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा रहे।
हिचकिचा रहा है रूस
इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत को लेकर हिचकिचा रहा है। जेलेंस्की ने बुधवार रात को कहा कि अमेरिका ने अगले सप्ताह मियामी या संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबूधाबी में रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच आगे की वार्ता का प्रस्ताव दिया है। पिछली वार्ता अबूधाबी में ही हुई थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने तुरंत अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। जेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा कि जहां तक मैं समझ रहा हूं, रूस अभी हिचकिचा रहा है।
रूसी राष्ट्रपति कार्यालय 'क्रेमलिन' के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने गुरुवार को कहा कि एक और दौर की वार्ता जल्द हो सकती है, हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी। जेलेंस्की ने पिछले सप्ताह कहा था कि अमेरिका ने यूक्रेन और रूस को जून तक समझौते पर पहुंचने की समयसीमा दी है। लेकिन इस महीने के अंत में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की चौथी वर्षगांठ के मौके पर, प्रमुख मुद्दों पर मॉस्को और कीव के बीच गहरे मतभेदों के कारण व्यापक समझौते में रुकावट आ रही है।
यूक्रेनी ड्रोनों की अब तक की सबसे लंबी उड़ान
यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों और तेल रिफाइनरियों पर लंबी दूरी के हमलों से जवाब दिया है, जो रूस की आय का बड़ा स्रोत हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने गुरुवार को कहा कि उसके स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के ड्रोन में से एक ने रूस के कोमी क्षेत्र में स्थित उख्ता तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जो यूक्रेनी सीमा से लगभग 1750 किलोमीटर (लगभग 1,087 मील) दूर है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (एसबीयू) के एक अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि यह यूक्रेनी ड्रोनों की अब तक की सबसे लंबी उड़ान है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने का अधिकार नहीं था।
यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने आगे कहा कि उसकी स्वदेशी 'फ्लेमिंगो' लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक ने वोल्गोग्राद क्षेत्र में रूसी सेना के मिसाइलों, गोला-बारूद और विस्फोटकों के सबसे बड़े भंडारण स्थलों में से एक को निशाना बनाया, जिससे बड़े विस्फोट हुए। जनरल स्टाफ ने बताया कि इसके अलावा, यूक्रेनी सेना ने रूस के ताम्बोव क्षेत्र में स्थित मिचुरिंस्क प्रोग्रेस प्लांट पर भी हमला किया और वहां आग लगा दी। यह एक रक्षा उद्योग है जो विमानन और मिसाइल प्रणालियों के लिए उच्च-प्रौद्योगिकी उपकरण बनाता है। यूक्रेन की सेना ने यह भी पुष्टि की कि पिछले दिन के हमले में वोल्गोग्राद तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया गया था।
