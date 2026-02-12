Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

बातचीत के बीच यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, दागे 219 ड्रोन और 24 बैलिस्टिक मिसाइल; निशाने पर ये शहर

Feb 12, 2026 09:04 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि रूस ने 219 लंबी दूरी के ड्रोन, 24 बैलिस्टिक मिसाइलें और एक विमान-प्रक्षेपित मिसाइल का इस्तेमाल करके हमले किए। इन हमलों का मुख्य निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव, दूसरा सबसे बड़ा शहर खारकीव, मध्य यूक्रेन का निप्रो और दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा रहे।

बातचीत के बीच यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, दागे 219 ड्रोन और 24 बैलिस्टिक मिसाइल; निशाने पर ये शहर

अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली अगली वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, इसी बीच रूस ने यूक्रेन के शहरों पर भारी गोलाबारी की है। अधिकारियों के अनुसार, रूसी हवाई हमले यूक्रेन के आवासीय इलाकों, बिजली ग्रिड और कई अन्य क्षेत्रों पर जारी हैं। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि बुधवार रात से गुरुवार तक रूस ने 219 लंबी दूरी के ड्रोन, 24 बैलिस्टिक मिसाइलें और एक विमान-प्रक्षेपित मिसाइल का इस्तेमाल करके हमले किए। इन हमलों का मुख्य निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव, दूसरा सबसे बड़ा शहर खारकीव, मध्य यूक्रेन का निप्रो और दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा रहे।

हिचकिचा रहा है रूस

इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत को लेकर हिचकिचा रहा है। जेलेंस्की ने बुधवार रात को कहा कि अमेरिका ने अगले सप्ताह मियामी या संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबूधाबी में रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच आगे की वार्ता का प्रस्ताव दिया है। पिछली वार्ता अबूधाबी में ही हुई थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने तुरंत अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। जेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा कि जहां तक मैं समझ रहा हूं, रूस अभी हिचकिचा रहा है।

ये भी पढ़ें:टॉप रूसी जनरल को मॉस्को में गोलियों से भूना, कौन हैं व्लादिमीर एलेक्सेव?

रूसी राष्ट्रपति कार्यालय 'क्रेमलिन' के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने गुरुवार को कहा कि एक और दौर की वार्ता जल्द हो सकती है, हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी। जेलेंस्की ने पिछले सप्ताह कहा था कि अमेरिका ने यूक्रेन और रूस को जून तक समझौते पर पहुंचने की समयसीमा दी है। लेकिन इस महीने के अंत में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की चौथी वर्षगांठ के मौके पर, प्रमुख मुद्दों पर मॉस्को और कीव के बीच गहरे मतभेदों के कारण व्यापक समझौते में रुकावट आ रही है।

यूक्रेनी ड्रोनों की अब तक की सबसे लंबी उड़ान

यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों और तेल रिफाइनरियों पर लंबी दूरी के हमलों से जवाब दिया है, जो रूस की आय का बड़ा स्रोत हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने गुरुवार को कहा कि उसके स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के ड्रोन में से एक ने रूस के कोमी क्षेत्र में स्थित उख्ता तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जो यूक्रेनी सीमा से लगभग 1750 किलोमीटर (लगभग 1,087 मील) दूर है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (एसबीयू) के एक अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि यह यूक्रेनी ड्रोनों की अब तक की सबसे लंबी उड़ान है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने का अधिकार नहीं था।

ये भी पढ़ें:रूस-यूक्रेन जंग में आया बड़ा मोड़, 314 कैदियों की अदला-बदली पर सहमति

यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने आगे कहा कि उसकी स्वदेशी 'फ्लेमिंगो' लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक ने वोल्गोग्राद क्षेत्र में रूसी सेना के मिसाइलों, गोला-बारूद और विस्फोटकों के सबसे बड़े भंडारण स्थलों में से एक को निशाना बनाया, जिससे बड़े विस्फोट हुए। जनरल स्टाफ ने बताया कि इसके अलावा, यूक्रेनी सेना ने रूस के ताम्बोव क्षेत्र में स्थित मिचुरिंस्क प्रोग्रेस प्लांट पर भी हमला किया और वहां आग लगा दी। यह एक रक्षा उद्योग है जो विमानन और मिसाइल प्रणालियों के लिए उच्च-प्रौद्योगिकी उपकरण बनाता है। यूक्रेन की सेना ने यह भी पुष्टि की कि पिछले दिन के हमले में वोल्गोग्राद तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया गया था।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

International News Russia Ukraine War

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia attacked Ukraine with 219 drones and 24 ballistic missiles targeting these cities
;;;