रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से किया हमला, तीन की मौत; 12 घायल

Russia attacked Ukraine capital Kiev with drones and missiles three killed 12 injured

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 09:57 AM
रूस ने गुरुवार तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। कीव के शहरी प्रशासन के प्रमुख तैमूर त्काचेंको ने बताया कि मृतकों में 14 वर्षीय एक किशोर भी शामिल है। त्काचेंको ने कहा कि एक आवासीय इमारत पर सीधा हमला हुआ। उन्होंने बताया कि इस हमले से सबकुछ तबाह हो गया है।

क्या बोले शहरी प्रशासन के प्रमुख

कीव के शहरी प्रशासन के प्रमुख तैमूर त्काचेंको ने प्रारंभिक सूचना के हवाले से बताया कि मृतकों में 14 वर्षीय लड़की भी शामिल है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। त्काचेंको ने बताया कि डार्नित्स्की प्रांत में पांच मंजिला आवासीय इमारत पर सीधा हमला हुआ। मध्य कीव में हमले के कारण एक प्रमुख सड़क पर टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखर गए।

20 से अधिक इलाके प्रभावित

बताया जा रहा है कि इस हमले से राजधानी कीव के 20 से अधिक इलाके प्रभावित हुए हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गया है। राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। बता दें कि यह हमला यूक्रेन में तीन साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की चर्चा के बीच हुआ है। इस महीने की शुरुआत में अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद यह कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है।

खबरों के अनुसार, रूसी सेना ने डोनेस्क प्रांत के निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। जिस क्षेत्र पर रूसी सेना ने कब्जा किया है, वह यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। यह यूक्रेन का आठवां हिस्सा है जहां रूसी सेना लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। साथ ही, डोनेस्क के कई मोर्चों पर रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई भी जारी है।

