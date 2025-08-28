रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से किया हमला, तीन की मौत; 12 घायल

रूस ने गुरुवार तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए।

रूस ने गुरुवार तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। कीव के शहरी प्रशासन के प्रमुख तैमूर त्काचेंको ने बताया कि मृतकों में 14 वर्षीय एक किशोर भी शामिल है। त्काचेंको ने कहा कि एक आवासीय इमारत पर सीधा हमला हुआ। उन्होंने बताया कि इस हमले से सबकुछ तबाह हो गया है।

क्या बोले शहरी प्रशासन के प्रमुख कीव के शहरी प्रशासन के प्रमुख तैमूर त्काचेंको ने प्रारंभिक सूचना के हवाले से बताया कि मृतकों में 14 वर्षीय लड़की भी शामिल है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। त्काचेंको ने बताया कि डार्नित्स्की प्रांत में पांच मंजिला आवासीय इमारत पर सीधा हमला हुआ। मध्य कीव में हमले के कारण एक प्रमुख सड़क पर टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखर गए।

20 से अधिक इलाके प्रभावित बताया जा रहा है कि इस हमले से राजधानी कीव के 20 से अधिक इलाके प्रभावित हुए हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गया है। राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। बता दें कि यह हमला यूक्रेन में तीन साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की चर्चा के बीच हुआ है। इस महीने की शुरुआत में अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद यह कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है।