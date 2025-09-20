Russia Attack Ukraine more than 500 Drones in Night Zelensky Says Will Meet Donald Trump रूस ने रातभर यूक्रेन पर दागे 500 से ज्यादा ड्रोन, जेलेंस्की बोले- ट्रंप से करूंगा मुलाकात, International Hindi News - Hindustan
जेलेंस्की ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठक करेंगे और ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान वह यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और रूस पर प्रतिबंधों पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन ने भविष्य में रूसी हमलों को रोकने के लिए पश्चिमी समर्थित सुरक्षा गारंटी पर जोर दिया है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कीव Sat, 20 Sep 2025 04:02 PM
Russia Ukraine War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वह अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। इस बीच यूक्रेन पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप रूस और यू्क्रेन युद्ध रुकवाने के लिए काफी समय से प्रयासरत हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। जेलेंस्की ने शनिवार को बताया कि रूस ने रात भर में अपने सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया, जिसमें यूक्रेन पर 40 मिसाइलें और लगभग 580 ड्रोन दागे गए, जिसमें कम से कम तीन लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए।

जेलेंस्की ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठक करेंगे और ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान वह यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और रूस पर प्रतिबंधों पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन ने भविष्य में रूसी हमलों को रोकने के लिए पश्चिमी समर्थित सुरक्षा गारंटी पर जोर दिया है। इस बीच, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों की कोई भी टुकड़ी अस्वीकार्य और वैध निशाना होगी।

युद्ध को शीघ्र समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में चल रहा प्रयास रुक गया है और रूस ने पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक की संभावना को प्रभावी रूप से खारिज कर दिया है - जिसे कीव शांति की दिशा में एकमात्र रास्ता मानता है। जेलेंस्की ने शनिवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा, "अगर नेताओं के बीच कोई बैठक नहीं होती है या, उदाहरण के लिए, कोई युद्धविराम नहीं होता है, तो हम प्रतिबंधों की उम्मीद करते हैं।"

जेलेंस्की ने आगे कहा, "हम पुतिन के साथ बैठक के लिए तैयार हैं। मैंने इस बारे में बात की है। द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय, दोनों ही स्तर पर। वह तैयार नहीं हैं।" रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए नवीनतम हवाई हमले में, जेलेंस्की ने पहले सोशल मीडिया पर कहा था कि क्लस्टर हथियारों से लैस एक मिसाइल ने मध्य शहर द्निप्रो में एक अपार्टमेंट इमारत को सीधे निशाना बनाया। उन्होंने आग लगी कारों और एक इमारत की तस्वीरें और पास में बिखरे मलबे के बीच एक व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते बचावकर्मियों की तस्वीरें पोस्ट कीं।

