ट्रंप संग मीटिंग से पहले पुतिन की घेराबंदी, यूक्रेन के अहम शहरों पर कब्जे की कोशिश में रूसी आर्मी

ट्रंप संग शांति वार्ता से पहले पुतिन ने युद्ध के मैदान में घेराबंदी शुरू कर दी है। रूसी आर्मी यूक्रेन के मजबूत ठिकानों पर कब्जा चाहती है। रूस पूर्वी यूक्रेन में घुसपैठ कर रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम शांति वार्ता 15 अगस्त को होने वाली है। इस मीटिंग से कुछ दिन पहले रूसी सेना ने यूक्रेन में घुसपैठ और सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। रॉयटर्स ने सैन्य सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी शहर डोब्रोपिलिया की तरफ तेजी से बढ़ रही है। यह यूक्रेन का प्रसिद्ध खनन शहर है। माना जा रहा है यह कदम अमेरिका और रूस के बीच बैठक से पहले यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के लिए उठाया गया है, ताकि यूक्रेन कुछ इलाका छोड़ने पर मजबूर हो जाए।

यूक्रेन के अहम शहरों पर तेजी से बढ़ रहे रूसी कदम यूक्रेन के मशहूर DeepState युद्ध मानचित्र के मुताबिक, मंगलवार को रूसी सेना ने कुछ ही दिनों में दो तरफ से करीब 10 किमी (6 मील) तक उत्तर की ओर बढ़त बनाई है। यह बढ़त डोनेट्स्क क्षेत्र पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी सेना तीन गांवों के पास तक पहुंच गई है, जो यूक्रेन के दो बड़े मजबूत ठिकानों पोक्रोव्स्क और कोस्त्यान्तिनिव्का से जुड़े मोर्चे पर हैं।

ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले रूस की नई चाल ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को अलास्का में मुलाकात करेंगे, जिसमें यूक्रेन युद्ध खत्म करने के संभावित समझौते पर बात होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि वह डोनेट्स्क का वह हिस्सा चाहते हैं जो अभी रूस के कब्जे में नहीं है।

मॉस्को ने इस ताजा सैन्य बढ़त पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यूक्रेन की सेना के प्रवक्ता विक्टर त्रेहुबोव ने कहा कि दुश्मन की छोटी टुकड़ियां हमारी रक्षात्मक पंक्तियों में घुसपैठ कर रही हैं, लेकिन इसे "बड़ी सफलता" नहीं कहा जा सकता।

रूस के पक्ष में हालातः सैन्य विश्लेषक फिनलैंड स्थित Black Bird Group के सैन्य विश्लेषक पासी पेरोईनन के अनुसार, हालात तेज़ी से बिगड़े हैं और रूसी सेना ने पिछले तीन दिनों में करीब 17 किमी (10 मील) अंदर तक घुसपैठ की है। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिक डोब्रोपिलिया–क्रामातोर्स्क तक पहुंच गए हैं और डोब्रोपिलिया के पास भी उनकी घुसपैठ की खबर है।

वार्ता से पहले हर बार ऐसा ही करता है रूस कुछ सैन्य विश्लेषकों ने कहा, “2014 और 2015 में भी रूस ने वार्ता से पहले बड़े हमले किए थे ताकि दबाव बनाया जा सके। मौजूदा हालात गंभीर हैं।” क्रेमलिन के पूर्व सलाहकार और पुतिन के करीबी सर्गेई मार्कोव का कहना है कि यह बढ़त यूक्रेनी सेना में सैनिकों की कमी के कारण हुई है और यूक्रेन को अपने चुनिंदा दस्ते यहां भेजने पड़े हैं। उनका मानना है कि यह सफलता पुतिन और ट्रंप के लिए “तोहफा” है और इससे कीव पर डोनेट्स्क का कुछ हिस्सा छोड़ने का दबाव बढ़ सकता है।