यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार, कागजी शेर बताने पर दिया मुंहतोड़ जवाब

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से मॉस्को व वॉशिंगटन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस को कागजी शेर कहे जाने के बाद अब पलटवार आया है। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस कागजी शेर नहीं, बल्कि भालू है और कोई कागजी भालू नहीं होता। रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से ही इसे रोकने की पुरजोर कोशिश में हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर निशाना साधते हुए कहा था कि साढ़े तीन साल की लड़ाई के दौरान रूस यूक्रेन के साथ बिना किसी उद्देश्य के लड़ रहा है और यह रूस को कागजी शेर जैसा बना रहा है। ट्रंप ने कहा, "यूक्रेन और रूस की सैन्य और आर्थिक स्थिति की गहन समझ हासिल करने और इससे रूस को होने वाली आर्थिक परेशानियों को देखते हुए, मेरा मानना ​​है कि यूरोपीय संघ के समर्थन से यूक्रेन, यूक्रेन को उसके मूल स्वरूप में वापस जीतने और लड़ने की स्थिति में है... रूस साढ़े तीन साल से बिना किसी उद्देश्य के एक ऐसा युद्ध लड़ रहा है जिसे जीतने में एक वास्तविक सैन्य शक्ति को एक हफ्ते से भी कम समय लगना चाहिए था। यह रूस को अलग नहीं कर रहा है। वास्तव में, यह उन्हें कागजी शेर जैसा बना रहा है।"