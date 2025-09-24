Russia Answer to Donald Trump after Says Paper Tiger Said We are Bear amid Ukraine War यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार, कागजी शेर बताने पर दिया मुंहतोड़ जवाब, International Hindi News - Hindustan
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर निशाना साधते हुए कहा था कि रूस यूक्रेन के साथ बिना किसी उद्देश्य के लड़ रहा है और यह रूस को कागजी शेर जैसा बना रहा है। इस पर अब रूस ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया है और कहा है कि वह भालू है, कागजी शेर नहीं।

Wed, 24 Sep 2025 04:03 PM
Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से मॉस्को व वॉशिंगटन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस को कागजी शेर कहे जाने के बाद अब पलटवार आया है। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस कागजी शेर नहीं, बल्कि भालू है और कोई कागजी भालू नहीं होता। रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से ही इसे रोकने की पुरजोर कोशिश में हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर निशाना साधते हुए कहा था कि साढ़े तीन साल की लड़ाई के दौरान रूस यूक्रेन के साथ बिना किसी उद्देश्य के लड़ रहा है और यह रूस को कागजी शेर जैसा बना रहा है। ट्रंप ने कहा, "यूक्रेन और रूस की सैन्य और आर्थिक स्थिति की गहन समझ हासिल करने और इससे रूस को होने वाली आर्थिक परेशानियों को देखते हुए, मेरा मानना ​​है कि यूरोपीय संघ के समर्थन से यूक्रेन, यूक्रेन को उसके मूल स्वरूप में वापस जीतने और लड़ने की स्थिति में है... रूस साढ़े तीन साल से बिना किसी उद्देश्य के एक ऐसा युद्ध लड़ रहा है जिसे जीतने में एक वास्तविक सैन्य शक्ति को एक हफ्ते से भी कम समय लगना चाहिए था। यह रूस को अलग नहीं कर रहा है। वास्तव में, यह उन्हें कागजी शेर जैसा बना रहा है।"

यूक्रेन को ट्रंप का यह समर्थन यदि बरकरार रहता है, तो जेलेंस्की के लिए बड़ी जीत साबित होगा। जेलेंस्की लंबे समय से अमेरिकी राष्ट्रपति से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाए रखने की अपील कर रहे हैं ताकि इस युद्ध को समाप्त किया जा सके। यह रुख ट्रंप के पहले के उन बयानों से बिल्कुल अलग है, जिनमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन रूस के कब्जाए गए सभी इलाकों को कभी वापस नहीं पा सकेगा, जिनमें 2014 में क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा भी शामिल है। ट्रंप ने विश्व नेताओं को दिए अपने संबोधन में यह भी माना है कि उन्हें लगा था इस संघर्ष का समाधान सबसे आसान होगा क्योंकि उनके पुतिन के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने यूरोप से इसमें शामिल होने का आग्रह किया।

