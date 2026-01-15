रूस ने जासूसी के आरोप में ब्रिटिश डिप्लोमैट को देश से निकाला, मॉस्को ने दी सख्त चेतावनी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia accused British diplomat of espionage and expelled him from country
संक्षेप:

Jan 15, 2026 05:24 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, मॉस्को
रूस और ब्रिटेन के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। जासूसी के गंभीर आरोपों के बीच रूस ने मॉस्को स्थित ब्रिटिश दूतावास के एक राजनयिक को तत्काल देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा ने दावा किया कि यह राजनयिक ब्रिटिश खुफिया एजेंसी (MI6) के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा था। हालांकि, रूस ने इस आरोप के कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किए।

रूस के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उक्त अधिकारी की राजनयिक मान्यता रद्द कर दी गई है और उसे अब दो सप्ताह के भीतर रूस छोड़ना होगा। मंत्रालय ने ब्रिटिश दूतावास की प्रभारी डेने ढोलकिया को नोटिस सौंपने के लिए तलब किया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि मॉस्को रूस में गुप्त रूप से ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों की तैनाती को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने चेतावनी दी कि ब्रिटेन द्वारा इस मामले में कोई भी कदम उठाए जाने पर रूस उसी अनुपात में जवाबी कार्रवाई करेगा।

वहीं, ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने कहा कि वह रूस द्वारा एक ब्रिटिश राजनयिक के निष्कासन पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उसने आगे कहा कि यह पहली बार नहीं है जब क्रेमलिन ने ब्रिटिश कर्मचारियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और निराधार आरोप लगाए हैं। ब्रिटेन ने कहा कि ब्रिटिश राजनयिकों को निशाना बनाने वाली रूस की यह कार्रवाई हताशा से उपजी है और ऐसी कार्रवाइयां राजनयिक मिशनों के सामान्य संचालन के लिए जरूरी बुनियादी शर्तों को कमजोर करती हैं।

दरअसल, फरवरी 2022 में क्रेमलिन द्वारा यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद से रूस और पश्चिमी देशों के बीच संबंध शीत युद्ध के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इस दौरान रूस और नाटो सहयोगी देशों ने राजनयिकों के आपसी निष्कासन के कई दौर देखे हैं। इससे पहले मार्च 2025 में भी मॉस्को ने जासूसी के आरोपों पर मॉस्को में तैनात दो ब्रिटिश राजनयिकों को निष्कासित किया था, जिसे ब्रिटेन ने दुर्भावनापूर्ण और बेबुनियाद बताया था।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
