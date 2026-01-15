रूस ने जासूसी के आरोप में ब्रिटिश डिप्लोमैट को देश से निकाला, मॉस्को ने दी सख्त चेतावनी
रूस ने जासूसी के आरोपों की वजह से मॉस्को स्थित ब्रिटिश दूतावास में कार्यरत एक राजनयिक को गुरुवार को देश छोड़ने का आदेश दिया। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने आरोप लगाया कि दूतावास के कर्मचारी ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था…
रूस और ब्रिटेन के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। जासूसी के गंभीर आरोपों के बीच रूस ने मॉस्को स्थित ब्रिटिश दूतावास के एक राजनयिक को तत्काल देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा ने दावा किया कि यह राजनयिक ब्रिटिश खुफिया एजेंसी (MI6) के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा था। हालांकि, रूस ने इस आरोप के कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किए।
रूस के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उक्त अधिकारी की राजनयिक मान्यता रद्द कर दी गई है और उसे अब दो सप्ताह के भीतर रूस छोड़ना होगा। मंत्रालय ने ब्रिटिश दूतावास की प्रभारी डेने ढोलकिया को नोटिस सौंपने के लिए तलब किया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि मॉस्को रूस में गुप्त रूप से ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों की तैनाती को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने चेतावनी दी कि ब्रिटेन द्वारा इस मामले में कोई भी कदम उठाए जाने पर रूस उसी अनुपात में जवाबी कार्रवाई करेगा।
वहीं, ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने कहा कि वह रूस द्वारा एक ब्रिटिश राजनयिक के निष्कासन पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उसने आगे कहा कि यह पहली बार नहीं है जब क्रेमलिन ने ब्रिटिश कर्मचारियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और निराधार आरोप लगाए हैं। ब्रिटेन ने कहा कि ब्रिटिश राजनयिकों को निशाना बनाने वाली रूस की यह कार्रवाई हताशा से उपजी है और ऐसी कार्रवाइयां राजनयिक मिशनों के सामान्य संचालन के लिए जरूरी बुनियादी शर्तों को कमजोर करती हैं।
दरअसल, फरवरी 2022 में क्रेमलिन द्वारा यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद से रूस और पश्चिमी देशों के बीच संबंध शीत युद्ध के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इस दौरान रूस और नाटो सहयोगी देशों ने राजनयिकों के आपसी निष्कासन के कई दौर देखे हैं। इससे पहले मार्च 2025 में भी मॉस्को ने जासूसी के आरोपों पर मॉस्को में तैनात दो ब्रिटिश राजनयिकों को निष्कासित किया था, जिसे ब्रिटेन ने दुर्भावनापूर्ण और बेबुनियाद बताया था।
