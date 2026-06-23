'पवन चक्कियों के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया', ब्रिटिश PM की विदाई पर ट्रंप ने खूब मजे लिए

ब्रिटेन के PM कीर स्टार्मर के इस्तीफे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने उनकी ऊर्जा, आव्रजन नीतियों और नाटो फैसलों को कुर्सी जाने की मुख्य वजह बताया।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के इस्तीफे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जमकर मजे लिए हैं। स्टार्मर की नीतियों को उनकी विदाई की सबसे बड़ी वजह बताते हुए ट्रंप ने तंज कसा कि उन्होंने 'पवन चक्कियों के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया।' वाइट हाउस से बयान देते हुए ट्रंप ने कहा कि स्टार्मर ने उत्तरी सागर के विशाल तेल भंडार को पर्यावरण के नाम पर अछूता छोड़ दिया और देश में हर जगह सिर्फ पवन चक्कियां लगा दीं। ऊर्जा संकट, अनियंत्रित आव्रजन और नाटो के मुद्दों पर स्टार्मर को घेरते हुए ट्रंप ने उनके इस्तीफे को उनकी इन्हीं विफलताओं का सीधा नतीजा बताया है।

ऊर्जा नीति और उत्तरी सागर का तेल ट्रंप का कहना था कि ब्रिटेन ने पवन चक्कियों (windmills) पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जबकि उत्तरी सागर में मौजूद तेल के विशाल भंडार को पर्यावरणीय चिंताओं के कारण नजरअंदाज कर दिया गया। ट्रंप के अनुसार, यह ब्रिटेन के लिए एक बड़ा अवसर गंवाने जैसा था।

नाटो और रक्षा सहयोग में तनाव अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि स्टार्मर का रवैया नाटो सहयोग के मामले में अमेरिका के प्रति अच्छा नहीं था। ट्रंप ने एक विशेष द्वीप के इस्तेमाल का संदर्भ देते हुए कहा कि स्टार्मर द्वारा अमेरिका को इसके उपयोग से रोकना एक "गलत कदम" था, जिसने दोनों देशों के बीच समन्वय को नुकसान पहुंचाया।

अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के अलावा, ट्रंप ने ब्रिटेन की घरेलू चुनौतियों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्टार्मर के नेतृत्व में ब्रिटेन मुख्य रूप से तीन बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है: ऊर्जा संकट, अनियंत्रित आव्रजन और बढ़ता अपराध।

ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा- "मैंने उनकी आलोचना सिर्फ इसलिए की क्योंकि, जैसा कि मैंने उनसे कहा था, 'आप एनर्जी के मामले में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। आपने हर जगह विंडमिल लगा रखे हैं। जबकि आपके पास नॉर्थ सी का तेल है।' और वे किसी को ड्रिलिंग नहीं करने देते... UK के पास नॉर्थ सी का काफी बड़ा हिस्सा है। वे पर्यावरण की वजह से ऐसा नहीं करना चाहते... NATO के मामले में उनका रवैया हमारे लिए अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा, 'हम कुछ हफ्तों के लिए उस आइलैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते।' फिर उन्होंने कहा, 'खैर, लेकिन आखिरकार मैंने वह आपको दे ही दिया।' नहीं, वह एक बुरा फैसला था। इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ, लेकिन मैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं।"

कीर स्टार्मर का इस्तीफा और आगे की प्रक्रिया लेबर पार्टी के नए विधायक एंडी बर्नहैम द्वारा दी गई चुनौती के बाद कीर स्टार्मर ने पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। सोमवार को जारी अपने बयान में स्टार्मर ने कहा कि उनका हर फैसला उनके देश को प्रथम रखने के उद्देश्य से प्रेरित रहा है, और यही उनके इस्तीफे का मुख्य कारण है।

स्टार्मर ने लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (NEC) से चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने को कहा है। इसके तहत 9 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और इसे गर्मियों की छुट्टियों से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

सितंबर में संसद का सत्र फिर से शुरू होने से पहले पार्टी का नया नेता चुन लिया जाएगा। तब तक स्टार्मर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अपना कामकाज संभालते रहेंगे ताकि सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी बाधा के हो सके।