होर्मुज में सभी जहाजों को अमेरिकी सेना के आदेशों को तुरंत मानना चाहिए, जयशंकर से बोले रूबियो
जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत के दौरान अमेरिकी हमले में हुए तीन भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया। रूबियो ने जयशंकर से कहा कि होर्मुज में सभी जहाजों को अमेरिकी आदेशों को तुरंत मानना चाहिए।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। उन्होंने ओमान की खाड़ी में एक मर्चेंट जहाज पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया। बातचीत के दौरान मार्को रूबियो ने जयशंकर से दो टूक कहा कि होर्मुज में सभी जहाजों को अमेरिकी सेना के आदेशों को तुरंत मानना चाहिए।
यूरोप की यात्रा पर गए जयशंकर की रूबियो से फोन पर बातचीत हुई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने जयशंकर से कहा, ''सभी कमर्शियल जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना के आदेशों का तुरंत पालन करना चाहिए। उन्होंने जयशंकर से कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल की अवैध ढुलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
8 जून को अमेरिकी सेना ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर 'मैरिवेक्स' को बेकार कर दिया था, जिसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे। सभी क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया गया था। 10 जून को अमेरिका ने पलाऊ के झंडे वाले एक और टैंकर 'सेटेबेलो' पर हमला किया, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों में से तीन की मौत हो गई। गुरुवार को एक और जहाज 'जलवीर' पर हमला हुआ, जो गिनी-बिसाऊ के झंडे वाला टैंकर था और जिसमें 20 भारतीय सवार थे।
रूबियो से बातचीत में क्या बोले जयशंकर
बातचीत के बाद, विदेश मंत्री जयशंकर ने कमर्शियल जहाज के खिलाफ अमेरिकी सेना की जानलेवा कार्रवाई को गलत बताया। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, "आज शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। मैंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के उन हमलों पर भारत की कड़ी आपत्ति दोहराई जिनमें तीन भारतीय नाविक मारे गए।" उन्होंने कहा, "कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ ऐसी जानलेवा कार्रवाई उचित नहीं है।"
'अमेरिकी सेना के जानलेवा हमले स्वीकार्य नहीं'
भारत ने शुक्रवार को अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स जेसन मीक्स को तलब किया और उनसे कहा कि ओमान के तट पर भारतीय क्रू मेंबर वाले कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी सेना के जानलेवा हमले स्वीकार्य नहीं हैं। इस सीनियर राजनयिक को बुधवार रात भी तलब किया गया था। 'जलवीर' पर हमले के बाद, भारत ने कहा कि इस हफ़्ते ओमान के तट पर भारतीय क्रू मेंबर वाले तीन कमर्शियल जहाज अमेरिकी सेना के हमले की चपेट में आए, जिसकी वजह से तीन नागरिकों की मौत हो गई।
ट्रंप ने कहा था- ईरान ने किया हमला
इससे पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाते हुए इस कथित कार्रवाई को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया था, जबकि तेहरान ने इस आरोप को निराधार करार दिया। इस सप्ताह ओमान तट के पास भारतीय चालक दल वाले तीन जहाजों पर हमले हुए थे। इनमें से एक हमले में बुधवार को तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में दावा किया, ''भारतीय जहाजों के होर्मुज से निकलते समय उन पर कल रात किया गया (ईरान का) ड्रोन हमला बिल्कुल अस्वीकार्य है।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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