कैमरे पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था पत्रकार, तभी इजरायल ने दाग दी मिसाइल; देखें भयावह VIDEO
रशिया टुडे ने वीडियोज पोस्ट करते हुए लिखा कि वह समय जब इजरायल ने सीधे आरटी क्रू पर हमला किया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में आरटी के संवाददाता स्टीव स्वीनी और उनके कैमरामैन घायल हो गए। सामने आए वीडियो में पत्रकार पर हवाई हमला होता देखा जा सकता है।
Israel Attack Reporter on Camera: इजरायल ने गुरुवार को लेबनान में कई हवाई हमले किए, जिसकी चपेट में रशिया टुडे का एक ब्रिटिश पत्रकार आते-आते बचा। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पत्रकार स्टीव स्वीनी को उस समय इजरायली मिसाइल से निशाना बनाया गया, जब वह कैमरे के सामने लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। सोशल मीडिया पर पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया है। रशिया टुडे ने भी हमले के कई वीडियो पोस्ट किए हैं। एक वीडियो में स्टीव प्रेस की जैकेट पहने हुए रिपोर्टिंग कर रहे थे। युद्ध की जानकारी दे रहे थे, तभी उन पर आसमान से हवाई हमला हो गया। स्टीव ने समय रहते हुए ऊपर से आ रहे हमले को देख लिया और तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए वहां से हट गए। राहतभरी बात रही कि हमले में स्टीव की जान बच गई और ज्यादा चोट नहीं आई।
रशिया टुडे ने वीडियोज पोस्ट करते हुए लिखा, ''वह समय जब इजरायल ने सीधे आरटी क्रू पर हमला किया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में आरटी के संवाददाता स्टीव स्वीनी और उनके कैमरामैन घायल। जब वे एक सैन्य अड्डे के पास से पुल पार कर रहे थे, तब एक इजरायली विमान ने उनके वाहन पर मिसाइल दागी। दोनों होश में हैं और छर्रों से लगी चोटों का इलाज करवा रहे हैं।''
स्टीव ने हमले के बाद सुरक्षित जगह से वीडियो बनाते हुए दावा किया कि इजरायल ने यह हमला जानबूझकर किया। उन्होंने प्रेस की जैकेट भी पहन रखी थी, फिर भी निशाना बनाया गया। आरटी ने एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें पत्रकार हंसते हुए बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वह सुरक्षित हैं। कोई भी डरने की बात नहीं है। आरटी कैमरामैन अली रिदा ने कहा कि आज पता चला कि जब मिसाइल आपकी तरफ उड़कर आती है, तो आप उसे सुन सकते हैं। हमले के बाद भी आरटी की टीम के हौसले बुलंद है।
लेबनान में जारी हैं हवाई हमले
इससे पहले, इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने बुधवार को कहा था कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ ने टेलीग्राम पर कहा, "दक्षिणी लेबनान के टायर क्षेत्र में नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के बाद और इजरायल पर रॉकेट हमले के जवाब में आईडीएफ ने हिज़्बुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर हमला शुरू किया।" वहीं, दूसरी ओर इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर लगातार ईरान पर भी हवाई हमले कर रहा है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।