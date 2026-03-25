AI में भारत हमसे आगे निकल गया, लेकिन टेस्ट रैंकिंग में हम आगे हैं; जब पीएम मोदी से बोले ऋषि सुनक
पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भारत और यूके को 'AI सुपरपावर' बताया है। जानिए सुनक ने स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स, एआई सुरक्षा और भारत-ब्रिटेन की तकनीकी साझेदारी पर अपने संबोधन में क्या कहा।
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीकी सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और यूके (UK) के बीच मजबूत होते संबंधों की सराहना की है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुनक ने दोनों देशों के तकनीकी तालमेल, AI के भविष्य और सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तार से बात की।
भारत और यूके हैं 'AI सुपरपावर'
सुनक ने प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 'AI इंडेक्स' का हवाला देते हुए कहा कि भारत और यूके दोनों ही विश्व स्तर पर "AI सुपरपावर" के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि भारत ने हालिया रैंकिंग में यूके को पीछे छोड़ दिया है। इसी बीच, उन्होंने मजाकिया लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुए एक संवाद का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही भारत AI रैंकिंग में आगे निकल गया हो, लेकिन ICC टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में इंग्लैंड अभी भी आगे है, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने ठहाके लगाए।
सुनक ने इस बात पर जोर दिया कि AI के रेगुलेशन (नियमन) को लेकर भारत और यूके का नजरिया बिल्कुल एक जैसा है। उन्होंने बताया कि दोनों देश यूरोपीय संघ (EU) के सख्त 'टॉप-डाउन' रेगुलेटरी मॉडल और अमेरिका के अस्थायी रवैये से अलग सोचते हैं। भारत और यूके दोनों ही सिद्धांतों पर आधारित, व्यावहारिक और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।
AI सुरक्षा और तकनीकी सहयोग
सुनक के अनुसार, AI की प्रगति और इसकी सुरक्षा दोनों को साथ-साथ चलना चाहिए। उन्होंने ब्रिटेन के 'AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट' और पिछले साल भारत द्वारा स्थापित अपने स्वयं के 'AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट' का जिक्र करते हुए दोनों के बीच गहरे सहयोग की जरूरत बताई। उन्होंने एक महत्वपूर्ण तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने से आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने में मदद मिली है, उसी तरह AI संस्थानों के बीच संयुक्त काम इस नई तकनीक के जोखिमों से हमें बचाएगा।
'यूके-इंडिया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव'
अपने संबोधन के अंत में उन्होंने बताया कि 'यूके-इंडिया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव' दोनों देशों के बीच इस सहयोग को सुविधाजनक बनाएगा, जो 21वीं सदी में सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी का एक बेहद शक्तिशाली उदाहरण है।
ऋषि सुनक एक प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2022 से जुलाई 2024 तक यूनाइटेड किंगडम (UK) के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के तौर पर उन्होंने इतिहास रचा, जब वे ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के और पहले हिंदू प्रधानमंत्री बने।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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