Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़rioters will not be spared Iran announces strictness amid Donald Trump stern warning
ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बीच ईरान का सख्त ऐलान; दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा

ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बीच ईरान का सख्त ऐलान; दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा

संक्षेप:

मिजान न्यूज एजेंसी के अनुसार, एजेई ने कहा कि मैं अटॉर्नी जनरल और देश भर के अभियोजकों को निर्देश देता हूं कि कानून के अनुसार दृढ़ता से दंगाइयों और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करें... और कोई नरमी या छूट न दिखाएं।

Jan 05, 2026 08:08 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बीच ईरान की न्यायपालिका प्रमुख गुलामहुसैन मोहसेनी एजेई ने सोमवार को कहा कि वे 'दंगाइयों के प्रति कोई नरमी नहीं बरतेंगे', हालांकि उन्होंने जनता के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को स्वीकार किया। न्यायपालिका की मिजान न्यूज एजेंसी के अनुसार, एजेई ने कहा कि मैं अटॉर्नी जनरल और देश भर के अभियोजकों को निर्देश देता हूं कि कानून के अनुसार दृढ़ता से दंगाइयों और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करें... और कोई नरमी या छूट न दिखाएं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान प्रदर्शनकारियों की बात सुनता है और उनकी आलोचनाओं पर ध्यान देता है, तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों के बीच फर्क करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

न्यायपालिका प्रमुख का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी सत्ता-विरोधी आंदोलन के दमन पर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा था कि इस पर अमेरिका की नजर है और अगर सुरक्षा बल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करते हैं तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान में आर्थिक संकट के कारण विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। ये प्रदर्शन ईरान के 26 प्रांतों के कई शहरों में फैल चुके हैं और करीब 222 जगहों पर हड़तालें व प्रदर्शन जारी हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर छात्रों और आम लोगों का गुस्सा बढ़ा है, जिसमें अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है।

ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी (एचआरएएनए) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले आठ दिनों में कम से कम 19 नागरिक और सुरक्षा बलों का एक सदस्य मारा गया है, जबकि कम से कम 51 लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर घायल छर्रे और रबर बुलेट्स से प्रभावित हुए हैं। एजेंसी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने, पुलिस और बलों की तैनाती बढ़ाने तथा कई क्षेत्रों में लगातार टकराव के बावजूद प्रदर्शन थम नहीं रहे हैं।

ईरान के प्रदर्शनकारियों को निर्वासित 'क्राउन प्रिंस' रेजा पहलवी ने भी समर्थन दिया है। 65 वर्षीय पहलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाया है। ईरान से 46 साल से अमेरिका में रह रहे पहलवी सोशल मीडिया और वैश्विक मंचों के जरिए ईरान की राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने एक्स पर छात्रों से आंदोलन जारी रखने की अपील की और उनके साहस की सराहना की।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Iran International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।