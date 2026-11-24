'बदले की कार्रवाई जरूरी...' यूक्रेन को लेकर पुतिन के सख्त तेवर, क्या और तेज होगी जंग?
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यूक्रेन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूसी ईंधन और ऊर्जा सुविधाओं पर हमलों का जवाब देना जरूरी है। पुतिन का कहना है कि कीव के लगातार हमलों से रूस को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार यूक्रेन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूसी ईंधन और ऊर्जा सुविधाओं पर हो रहे हमलों का जवाब देना मास्को के लिए जरूरी हो गया है। पुतिन ने कहा कि कीव के लगातार हमले रूस को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सरकारी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार, पुतिन ने ईंधन और ऊर्जा परिसर विकास रणनीति तथा पर्यावरण सुरक्षा आयोग की बैठक की शुरुआत में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई जरूरी है। यह बात सभी को अच्छी तरह पता होनी चाहिए।
यूक्रेन पर क्या आरोप?
पुतिन ने कीव पर आरोप लगाया कि वह रूसी तेल रिफाइनरियों और प्रसंस्करण सुविधाओं पर हमले जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन सुविधाओं को निशाना न बनाने की सीधी अपील की थी, लेकिन यूक्रेनी अधिकारी उस सलाह पर ध्यान नहीं दे रहे। पुतिन ने आगे कहा कि सब कुछ ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो।
जून के हमलों का जिक्र
इस दौरान पुतिन ने जून की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा हमलों में की गई बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। इसे सार्वजनिक रूप से 40 दिनों की योजना के रूप में बताया गया था। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने जून की शुरुआत में तनाव बढ़ाया और इसे 40 दिनों के लिए प्लान किया था, लेकिन इससे रूस के ऊर्जा ढांचे को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस ने अपनी तरफ से बार-बार यह बात कही है और समझता है कि ये हमले ज्यादा असर नहीं डाल पाएंगे।
ऊर्जा व्यापार पर क्या बोले पुतिन?
वहीं, रूस के ऊर्जा व्यापार और निर्यात की रणनीति पर बोलते हुए पुतिन ने कहा कि रूस अपनी ऊर्जा आपूर्ति रोकने की कोशिशों के बावजूद अपने बाजार बढ़ाएगा और भरोसेमंद साझेदारों के साथ सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने घरेलू ईंधन आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। इनमें पेट्रोल, विमान ईंधन और डीजल के निर्यात पर रोक शामिल है। अमेरिका के साथ तय की गई कुछ आपूर्ति को इस रोक से छूट दी गई है।
पुतिन ने कहा कि एक आयात संबंधी व्यवस्था लागू की गई है और पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री को नियंत्रित करने वाले नियमों में बदलाव किया गया है। उन्होंने यूरोप की उस कोशिश की भी आलोचना की, जिसमें रूस से ऊर्जा निर्यात रोकने के प्रयास जारी हैं। पुतिन ने चेतावनी दी कि ऐसे कदमों का सबसे ज्यादा नुकसान खुद यूरोपीय देशों को होगा। उन्होंने कहा कि उनके पास हमारा तेल और गैस कम होगा, लेकिन समस्याएं ज्यादा होंगी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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