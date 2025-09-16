मिल गया 140 साल पहले खोया ‘भूतिया जहाज’, भयंकर तूफान के बाद झील में हो गया था गुम

1886 में अमेरिका के मिशिगन लेक में हम हुए जहाज का 140 साल बाद पता चल गया है। इस जहाज को खोजने के लिए काफी मशक्कत की गई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। इसीलिए इसे भूतिया जहाज का नाम भी मिला था।

अमेरिका के मिशिगन लेक में दशकों पहले गुम हुए भूतिया जहाज का पता आखिरकार मिल गया है। सालों की खोज और तलाशी अभियान के बाद रिसर्चर्स को हाल ही में FJ किंग नाम के इस जहाज के मलबे का सुराग हाथ लगा है। इससे पहले 1886 में यह विशाल मालवाहक जहाज विस्कॉन्सिन तट के पास आए एक भयंकर तूफान के बाद झील में डूब गया था। तब से इसे खोजने की काफी मशक्कत की गई लेकिन कोई पता नहीं लग पाया था। इसीलिए इसे भूतिया जहाज का नाम दे दिया गया था।

भूतिया जहाज जैसे डूबा? 144 फुट लंबा इस जहाज को 1867 में टोलेडो, ओहायो में अनाज और लौह अयस्क ढोने के लिए बनाया गया था। 15 सितंबर 1886 को मिशिगन के एस्कानाबा से शिकागो जाते समय, यह विस्कॉन्सिन तट के पास आई आंधी में फंस गया था। तूफान के बाद दस फुट ऊंची लहरों के बाद जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घंटों तक पानी निकालने के बाद जहाज चलाने वाले कैप्टन विलियम ग्रिफिन ने चालक दल को जहाज खाली करने को कहा। आधी रात के बाद जहाज आगे की ओर से डूबने लगा। हालांकि बाद में चालक दल के सभी सदस्यों को एक गुजरते हुए जहाज ने बचा लिया और उन्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया।