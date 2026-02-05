यूनुस सरकार के दौरान भारत के साथ संबंधों को झटका लगा, बांग्लादेश के अधिकारी ने खोली पोल
अगस्त 2024 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद यह पहला चुनाव होगा। भारत में उप-उच्चायुक्त के रूप में सेवा दे चुके हुसैन ने उम्मीद जताई कि चुनावों के बाद नयी सरकार कुछ रास्ते ढूंढकर संबंधों को पटरी पर ला सकेगी।
बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने पोल खोलते हुए कहा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान भारत के साथ संबंधों को झटका लगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले सप्ताह होने वाले आम चुनावों के बाद नई सरकार के तहत संबंधों को बहाल किया जा सकता है।
हुसैन ने आम चुनावों से हफ्ते भर पहले प्रेस वार्ता में कहा, ''अंतरिम सरकार के दौरान संबंधों को कुछ झटका लगा, लेकिन वे (संबंध) महत्वपूर्ण बने रहे।'' अगस्त 2024 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद यह पहला चुनाव होगा। भारत में उप-उच्चायुक्त के रूप में सेवा दे चुके हुसैन ने उम्मीद जताई कि चुनावों के बाद नई सरकार कुछ रास्ते ढूंढकर संबंधों को पटरी पर ला सकेगी।
बांग्लादेश में, 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान हसीना को प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ कर दिया गया था। उसके बाद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार गठित हुई थी। तब से, हसीना (78) भारत में रह रही हैं।
यह पूछे जाने पर कि यदि भारत हसीना को वापस भेजने से इनकार करता रहा तो क्या अगली सरकार नई दिल्ली के साथ संबंध फिर से स्थापित कर पाएगी, इसपर हुसैन ने कहा, 'निराशावादी नहीं बनिए।'
बता दें कि बांग्लादेश में हाल के महीनों में हिंदुओं पर हुए हमले को मानवाधिकार समूह और हिंदू नेता 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले बढ़ते ध्रुवीकरण और इस्लाम समर्थकों के पुनरुत्थान के तौर पर देख रहे हैं।
कपड़े की एक फैक्टरी में काम करने वाले दीपू चंद्र दास (27) पर दिसंबर में कई मुस्लिम सहकर्मियों ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद हिंसक भीड़ उसके कार्यस्थल पर उमड़ पड़ी और पीटकर हत्या कर दी। उसके शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई।
पूरे देश में, अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों ने घटना के रिकॉर्ड किये गए दृश्यों को अपने मोबाइल फोन पर देखा और सहम गए। इस घटना को लेकर, ढाका और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, प्रदर्शनकारियों ने न्याय और अधिक सुरक्षा की मांग की। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने जांच के आदेश दिए और पुलिस ने कहा कि लगभग एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
