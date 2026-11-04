सत्ता बदली है, नीयत नहीं...; अमेरिकी चुनाव पर मोजतबा खामेनेई की दो टूक
ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने कहा कि अमेरिका में सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो, तेहरान के प्रति वाशिंगटन की दुश्मनी नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद भी अमेरिकी रवैये में बदलाव नहीं होगा…
ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में सत्ता में चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी आए, तेहरान के प्रति वाशिंगटन की दुश्मनी का रवैया नहीं बदलेगा। उन्होंने अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद भी किसी तरह की नरमी या बदलाव की उम्मीद जताने वालों को चेतावनी दी कि वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खामेनेई ने कहा कि अमेरिकी सरकार पर किस पार्टी का नियंत्रण है या ईरान कोई रियायत देता है, इससे वाशिंगटन का तेहरान के प्रति रवैया प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो लोग मिडटर्म नतीजों के बाद अमेरिकी नीति में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि अमेरिका की दुश्मनी जारी रहेगी।
नए हमले पर जवाब की चेतावनी
इस दौरान ईरानी सुप्रीम लीडर ने साफ चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ईरान पर कोई नया सैन्य हमला करता है, तो तेहरान का जवाब पहले से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर होगा। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत कर रहा है और किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। खामेनेई ने इस इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों और होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को याद दिलाया। उन्होंने बताया कि ये कदम अमेरिकी दबदबे के खिलाफ तेहरान की एक योजनाबद्ध मुहिम का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने वैश्विक दबदबे के अंत को अभी बहुत दूर मान रहा है, जबकि ईरान इसे बहुत करीब देख रहा है।
अमेरिकियों ने युद्ध को मना किया
खामेनेई की चेतावनी के बीच ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने भी मिडटर्म चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मतदाताओं ने युद्ध को नकार दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर गालिबफ ने लिखा कि चाहे जमीर की बात हो या जान की कीमत, अमेरिकियों ने युद्ध को नहीं कहा, और हम इस संदेश का समर्थन करते हैं। उन्होंने वाशिंगटन को चेतावनी दी कि अगर वह अंतरराष्ट्रीय सौदागरों और ब्लैकमेल करने वालों की सेवा के लिए जनता की इच्छा के साथ धोखा करता है, तो उसे पता चलेगा कि ईरान का 'नहीं' एक बुरे सपने की तरह आएगा।
ट्रंप को बड़ा झटका
अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस के दोनों सदनों पर कब्जा कर लिया है, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। ट्रंप ने माना कि युद्ध और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से रिपब्लिकन को नुकसान हुआ। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा ईरान भी था। उन्होंने कहा कि मतदाता तेहरान के खिलाफ उनके कदमों से सहमत थे, लेकिन ईंधन की ऊंची कीमतों के तात्कालिक आर्थिक असर के लिए शायद तैयार नहीं थे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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