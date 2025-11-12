Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Referendum before Bangladesh elections Jamaat-e-Islami Warns Yunus fierce competition with the BNP
बांग्लादेश में चुनाव से पहले हो रेफरेंडम, जमात-ए-इस्लामी ने उड़ाई यूनुस की नींद; BNP से तीखी टक्कर

बांग्लादेश में चुनाव से पहले हो रेफरेंडम, जमात-ए-इस्लामी ने उड़ाई यूनुस की नींद; BNP से तीखी टक्कर

संक्षेप: कट्टरपंथियों की मुख्य मांगों में ‘जुलाई राष्ट्रीय घोषणा पत्र’ पर जनमत संग्रह शामिल है। इस घोषणा पत्र का नाम जुलाई 2024 में हसीना सरकार के खिलाफ शुरू हुए बगावत की पृष्ठभूमि में रखा गया है।

Wed, 12 Nov 2025 11:33 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने फरवरी में प्रस्तावित राष्ट्रीय चुनाव के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। इस्लामिक समूहों ने मंगलवार को रैली निकाली और अंतरिम सरकार से यह मांग की कि वह पूर्ववर्ती शेख हसीना सरकार को अपदस्थ किए जाने के बाद तैयार किए गए राष्ट्रीय चार्टर (संविधानिक प्रस्ताव) को कानूनी मान्यता दे। उनका कहना था कि राजनीतिक सुधारों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी रोडमैप (योजना) के बिना सामान्य चुनाव कराना संभव नहीं है।

सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी और सात अन्य राजनीतिक दलों के हजारों समर्थक राजधानी ढाका में एकत्र हुए और मांग की कि अगला चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत आयोजित किया जाए। देश में अगले साल की शुरुआत में आम चुनाव कराए जाने की संभावना है।

कट्टरपंथियों की मुख्य मांगों में ‘जुलाई राष्ट्रीय घोषणा पत्र’ पर जनमत संग्रह शामिल है। इस घोषणा पत्र का नाम जुलाई 2024 में हसीना सरकार के खिलाफ शुरू हुए बगावत की पृष्ठभूमि में रखा गया है। इस बागवत के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को 15 साल के शासन के बाद सत्ता से हटना पड़ा था। प्रदर्शन में शामिल दलों का कहना है कि घोषणा पत्र फिलहाल गैर-बाध्यकारी है और इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी और संविधान का हिस्सा बनाने के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता है। बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है और केवल संसद ही संविधान में बदलाव ला सकती है।

जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश के स्वतंत्रता-प्रेमी लोगों का एक संदेश है- राष्ट्रीय चुनाव से पहले रेफरेंडम अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सहमति आयोग द्वारा तैयार जुलाई चार्टर की कानूनी नींव स्थापित किए बिना राष्ट्रीय चुनाव कराना असंभव है। आयोग ने चुनिंदा राजनीतिक दलों से लंबी परामर्श के बाद यह चार्टर तैयार किया था।

घोषणा पत्र के प्रावधानों में देश की राजनीतिक व्यवस्था में और अधिक नियंत्रण और संतुलन लाना शामिल है, ताकि सत्तावादी प्रशासन से बचा जा सके, जिसमें राष्ट्रपति पद को पहले के शक्तिशाली प्रधानमंत्री पद को संतुलित करने के लिए अधिक अधिकार देना भी शामिल है। इसमें विधायकों के कार्यकाल की सीमा और हितों के टकराव, धनशोधन तथा भ्रष्टाचार रोकने के उपायों का भी प्रस्ताव है। ढाका में मंगलवार को आयोजित रैली में शामिल जमात-ए-इस्लामी और अन्य सहयोगी दलों के समर्थकों ने कहा कि जब तक जनमत संग्रह नहीं हो जाता और घोषणा पत्र को बाध्यकारी नहीं बनाया जाता, तब तक कोई चुनाव नहीं होगा।

दूसरी ओर, अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग हो चुकी अवामी लीग की अनुपस्थिति में प्रमुख दावेदार बनकर उभरी बीएनपी ने शुरू में रेफरेंडम के विचार को खारिज कर दिया था। पार्टी का कहना था कि संविधान में रेफरेंडम का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए संसद ही उपयुक्त मंच है। बाद में बीएनपी ने अनिच्छा से जनमत संग्रह की प्रस्तावना पर सहमति जताई, लेकिन इसे राष्ट्रीय चुनाव के ही दिन आयोजित करने पर जोर दिया। फिर पार्टी ने फिर से आरक्षण जताया। बीएनपी की नीति-निर्धारक स्थायी समिति के सदस्य अमीर खसरू महमूद चौधरी ने पिछले सप्ताह कहा कि अंतरिम सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए शपथ ली है, जबकि "इस संविधान में रेफरेंडम का कोई प्रावधान नहीं है।" बीएनपी ने यह भी आरोप लगाया कि सहमति आयोग के अंतिम मसौदे में पार्टी के कई असहमति नोट हटा दिए गए, जिनमें से कुछ बांग्लादेश के संविधान से विरोधाभासी थे।

(इनपुट एजेंसी)

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Bangladesh Sheikh Hasina

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।