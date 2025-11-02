5300 हेक्टेयर फसल बर्बाद, अब तक 35 की मौत और 5 लापता; वियतनाम में बाढ़-बारिश का कहर
संक्षेप: वियतनाम के मध्य इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। इस आपदा में मृतकों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ से प्रभावित पांच लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
वियतनाम के मध्य इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। इस आपदा में मृतकों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ से प्रभावित पांच लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वियतनाम आपदा एवं डाइक प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को यह आंकड़े जारी किए। रिपोर्टस के अनुसार, 16500 से ज्यादा घर पानी में डूबे हुए हैं, और 361 अन्य घरों को नुकसान पहुंचा है।
रिपोर्ट के अनुसार, बारिश और बाढ़ ने किसानों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। बताया गया कि 5300 हेक्टेयर से अधिक चावल और अन्य फसलें जलमग्न हो गईं, जबकि करीब 800 हेक्टेयर फलदार पेड़ों को क्षति हुई। इसके अलावा, 42000 से ज्यादा पशुधन और मुर्गियां या तो मर गईं या बह गईं। ज्यादातर प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल हो चुकी है, लेकिन लगभग 75,000 घरों में अभी भी अंधेरा छाया हुआ है।
वहीं इस आपदा के बाद वियतनाम सरकार ने मध्य क्षेत्र के चार प्रमुख शहरों और प्रांतों ( ह्यू, दा नांग, क्वांग त्रि तथा क्वांग न्गाई) के पुनर्वास कार्यों के लिए 450 अरब वियतनामी डोंग (करीब 170.93 लाख अमेरिकी डॉलर) का आपात राहत कोष मंजूर किया है। बता दें कि कुछ ही हफ्ते पहले हंग येन और निन्ह बिन्ह प्रांतों के तटीय इलाकों में तूफान विफा ने तबाही मचाई थी। विफा के असर से उबरते ही अब भारी बारिश और बाढ़ ने एक बार फिर क्षेत्र में कोहराम मचा दिया है।
गौरतलब है कि अगस्त में वियतनाम के उत्तरी प्रांत डिएन बिएन में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से आठ लोगों की जान चली गई थी, जबकि तीन अन्य लापता हो गए थे। प्राधिकरण के अनुसार, बाढ़ के पानी ने करीब 60 घरों को बहा दिया या नष्ट कर दिया। यातायात व्यवस्था चरमरा जाने से 30 गांवों का संपर्क कट गया था।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।