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अमेरिका के साथ काम करने को तैयार, पुतिन का बड़ा बयान; जिनपिंग से की मुलाकात

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंग
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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को द्विपक्षीय संबंधों और ईरान, यूक्रेन युद्ध तथा व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर व्यापक वार्ता की। इस दौरान पुतिन ने कहा कि वह अमेरिका के साथ काम करने को तैयार हैं।

अमेरिका के साथ काम करने को तैयार, पुतिन का बड़ा बयान; जिनपिंग से की मुलाकात

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन दौरे पर पहुंचे हैं। बुधवार को हुई चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस अमेरिका के साथ काम करने को तैयार है। इसको लेकर जिनपिंग से चर्चा भी की गई है। पुतिन का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका ने मॉस्को पर कई सालों से कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस से बातचीत करते रहे हैं ताकि इस युद्ध को रोका जा सके। अब अगर पुतिन ने कहा है कि रूस अमेरिका संग सहयोग करने को तैयार है तो सवाल उठता है कि क्या रूस-यूक्रेन युद्ध के रुकने की दिशा में काम तो नहीं हो रहा है?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को द्विपक्षीय संबंधों और ईरान, यूक्रेन युद्ध तथा व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर व्यापक वार्ता की। इससे पहले 14-15 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग की यात्रा पर आए थे और उन्होंने भी शी जिनपिंग के साथ ईरान और यूक्रेन युद्ध से लेकर द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर व्यापक चर्चा की थी। 'ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल' में वार्ता से पहले, शी चिनफिंग ने पुतिन का औपचारिक स्वागत किया। औपचारिक स्वागत के बाद द्विपक्षीय वार्ता हुई। मंगलवार रात यहां पहुंचे पुतिन का स्वागत चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने किया।

अपनी यात्रा से पहले मंगलवार को दिए गए एक वीडियो संबोधन में पुतिन ने कहा कि रूस-चीन संबंध वास्तव में अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय सहयोग द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और उनकी "असीमित क्षमता" को उजागर करने के प्रयासों का एक अभिन्न अंग हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि शी और पुतिन द्विपक्षीय संबंधों, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और आपसी हित के अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार करेंगे।

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चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ''यह पुतिन की चीन की 25वीं यात्रा है'' और उन्होंने बीजिंग और मॉस्को के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों को रेखांकित किया। पुतिन की यह यात्रा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच हो रही है। ये तनाव ईरान द्वारा होर्मुज की नाकाबंदी के बाद पैदा हुआ है। ईरान रूस और चीन दोनों का करीबी रणनीतिक साझेदार है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरान से 90 प्रतिशत तेल आयात करता है।

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चीन ने अपनाया है तटस्थ रुख

वर्ष 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है और रूसी तेल एवं गैस का सबसे बड़ा ग्राहक भी है। रूस को उम्मीद है कि ईरान में युद्ध से मांग और बढ़ेगी। चीन ने तटस्थ रुख अपनाते हुए अमेरिका और यूरोप द्वारा लगाए गए आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे हैं। राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने सोमवार को कहा था कि ट्रंप और पुतिन की यात्राओं के बीच कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि रूसी नेता की यह यात्रा पुतिन और शी जिनपिंग के बीच चार फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बातचीत के बाद तय की गई थी।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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