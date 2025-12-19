रूस-यूक्रेन युद्ध तुरंत रोकने के लिए पुतिन हुए तैयार, लेकिन रख दी एक शर्त

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर बड़ी टिप्पणी की है। पुतिन ने कहाकि वह यू्क्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए तुरंत तैयार हैं। हालंकि उन्होंने इसके लिए एक बड़ी शर्त रख दी है। पुतिन ने कहाकि अगर उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाए तो वह यूक्रेन से युद्ध रोकने को तैयार हैं। यूक्रेन के साथ शांतिवार्ता पर पुतिन ने कहाकि हालांकि अब तक, हमें वास्तव में ऐसी तत्परता यूक्रेन की तरफ से नहीं दिखती। लेकिन फिर भी हम कुछ संकेत देखते हैं। इनमें कीव शासन से भी संकेत शामिल हैं, कि वे किसी प्रकार की बातचीत में शामिल होने को तैयार हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हम हमेशा यही कहते रहे हैं। हम इस संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं।



इस दौरान पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए जा रहे शांति प्रयासों पर भी बात की। उन्होंने कहाकि राष्ट्रपति ट्रंप इस संघर्ष को खत्म करने के लिए बेहद गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहाकि एंकरिज में हमने राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्तावों पर सहमति जताई और व्यावहारिक रूप से उन्हें मान लिया। इसलिए यह कहना कि हम किसी भी चीज़ को अस्वीकार कर रहे हैं पूरी तरह से गलत है। इसका कोई आधार नहीं है। मॉस्को में प्रारंभिक बैठकों में, हमें कुछ प्रस्ताव दिए गए और हमसे कुछ समझौते करने को कहा गया। जब मैं एंकरिज पहुंचा, मैंने कहाकि यह हमारे लिए आसान निर्णय नहीं होंगे।



पुतिन ने कहाकि गेंद पूरी तरह से हमारे पश्चिमी विरोधियों के पाले में है। मुख्य रूप से कीव शासन के नेताओं के। जहां तक हमारी बात है, हम बातचीत और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान दोनों के लिए तैयार हैं। हम अगले साल भी शांति से जीना बहुत चाहते हैं। हम कोई सैन्य संघर्ष नहीं चाहते हैं। मैं बार-बार कहता हूं कि सभी विवादास्पद मुद्दों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। पुतिन ने आगे कहाकि मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे, हमें संघर्ष के मूल कारणों को समाप्त करना होगा ताकि ऐसी कोई घटना फिर से न हो, और शांति दीर्घकालिक, मजबूत और टिकाऊ हो।



रूसी राष्ट्रपति द्वारा वार्षिक संवाददाता सम्मेलन के साथ ही एक राष्ट्रव्यापी ‘कॉल-इन शो’ भी आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरे देश के रूसियों को पुतिन से सवाल पूछने का अवसर मिलता है। पुतिन 25 साल से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इस साल, पर्यवेक्षक यूक्रेन और वहां अमेरिका समर्थित शांति योजना पर पुतिन की टिप्पणियों पर नजर रख रहे हैं।