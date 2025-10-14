भारी बारिश को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा दुर्लभ तूफान, दक्षिणी कैलिफोर्निया में अलर्ट जारी

संक्षेप: दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक दुर्लभ और विनाशकारी तूफान आ रहा है। यह तूफान अब लॉस एंजिल्स क्षेत्र तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार, जंगल की आग से क्षतिग्रस्त इलाकों में भारी वर्षा, 50-70 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं, बाढ़ और मडस्लाइड का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक दुर्लभ और विनाशकारी तूफान आ रहा है। यह तूफान अब लॉस एंजिल्स क्षेत्र तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार, जंगल की आग से क्षतिग्रस्त इलाकों में भारी वर्षा, 50-70 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं, बाढ़ और मडस्लाइड (भूस्खलन) का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा (एनडब्ल्यूएस) ने बर्न स्कार क्षेत्रों में विशेष रूप से फ्लैश फ्लड वॉच और टॉरनेडो वार्निंग जारी कर दी है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, लॉस एंजिल्स में पहले ही 2-4 इंच बारिश हो चुकी है, और अगले 24 घंटों में 1-3 इंच और वर्षा होने की आशंका है। अक्टूबर के लिए यह असामान्य रूप से भारी वर्षा है। मंगलवार सुबह से ही इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके कारण वाहन चालकों को हाइड्रोप्लेनिंग (जल-फिसलन) का सामना करना पड़ा और बाढ़ प्रभावित सड़कों पर कई दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। सांता बारबरा काउंटी के एक हिस्से में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी हुई है, जहां शेरिफ कार्यालय ने पिछले साल जंगल की आग प्रभावित क्षेत्र के लिए शेल्टर-इन-प्लेस आदेश जारी कर दिया है, क्योंकि वहां मलबा बहाव का खतरा है।

लॉस एंजिल्स की मेयर कैरेन बास ने सोमवार रात के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौसम को लेकर हम बेहद चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्राइक टीमें, बचाव दलों और हेलीकॉप्टर सभी तैयार हैं और तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हाल की जंगल की आगों (जैसे सांता सूजाना फायर) से प्रभावित इलाकों में मिट्टी का बहाव और तेज हो सकता है।