पाकिस्तान में शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के पिता का स्मारक क्षतिग्रस्त, बारिश से ढहा एक हिस्सा

भारी बारिश के चलते लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर गुजरांवाला के शेरांवाला बाग में स्थित सरदार महान सिंह की समाधि का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Devendra Kasyap भाषा, लाहौरMon, 8 Sep 2025 11:02 PM
पाकिस्तान के गुजरांवाला में भारी बारिश के कारण शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के पिता सरदार महान सिंह की समाधि का एक हिस्सा ढह गया। इवैक्यूई प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड (ईपीटीबी) के प्रवक्ता गुलाम मोहिउद्दीन ने सोमवार को बताया कि हाल की भारी बारिश के चलते लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर गुजरांवाला के शेरांवाला बाग में स्थित सरदार महान सिंह की समाधि का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सौभाग्यवश, इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ईटीपीबी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पवित्र स्थलों की देखभाल करता है।

उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के प्रमुख नेता सरदार महान सिंह को उपमहाद्वीप और सिख विरासत के इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। उनकी समाधि का जीर्णोद्धार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व रखता है। मोहिउद्दीन ने बताया कि घटना के बाद ईटीपीबी के अधिकारियों ने एक तकनीकी टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया और इमारत के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की।

उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए समाधि के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। मोहिउद्दीन ने बताया कि बोर्ड ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि समाधि के पास स्थित स्कूल की कक्षाओं को अस्थायी रूप से किसी अन्य भवन में स्थानांतरित किया जाए, ताकि छात्रों और कर्मचारियों को किसी भी संभावित खतरे से बचाया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस दौरान संबंधित अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी जारी रखेंगे। सरदार महान सिंह (जिन्हें महा सिंह या माहन सिंह भी कहा जाता है) महाराजा रणजीत सिंह के पिता और सुकरचकिया मिस्ल के दूसरे प्रमुख थे। उन्हें अपने पिता सरदार चरत सिंह से मिस्ल का नेतृत्व विरासत में मिला था। महान सिंह ने 1792 में अपनी मृत्यु तक इसका विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया। उनके पुत्र रणजीत सिंह ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की।

