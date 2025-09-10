नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद को आगे आई राजस्थान पुलिस,ये किए इंतजाम

नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और मदद के लिए राजस्थान पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून-व्यवस्था कार्यालय में विशेष सेल की स्थापना की गई है।

पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के निर्देशानुसार इस विशेष सेल का गठन किया गया है। सेल के माध्यम से 24x7 हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर 0141-2740832 तथा 0141-2741807 पर कोई भी व्यक्ति सीधे संपर्क कर सकता है। वहीं, आमजन की सुविधा के लिए व्हाट्सएप नंबर 97849-42702 भी जारी किया गया है। इस नंबर पर संदेश भेजकर भी मदद प्राप्त की जा सकती है।

विशेष सेल के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी एसपी गोवर्धलाल सोकरिया को सौंपी गई है। उन्हें इस सेल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। साथ ही, तीन पुलिस अधिकारियों को लगातार राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर लगाया गया है, ताकि किसी भी समय आने वाले कॉल या मैसेज का तुरंत जवाब दिया जा सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

राजस्थान पुलिस का यह कदम नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इस सेल के माध्यम से न सिर्फ संपर्क और समन्वय स्थापित किया जाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर भारतीय दूतावास और संबंधित एजेंसियों के जरिए भी तत्काल मदद सुनिश्चित की जाएगी।

हेल्पलाइन नंबरों के अलावा आमजन से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की कठिनाई या परेशानी होने पर दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। पुलिस अधिकारियों की टीम लगातार चौबीसों घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेगी, जिससे किसी भी तरह की देरी न हो और तत्काल मदद पहुंच सके।