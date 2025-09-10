rajasthan police help indians stranded in nepal jaipur phq special cell helpline नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद को आगे आई राजस्थान पुलिस,ये किए इंतजाम, International Hindi News - Hindustan
नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और मदद के लिए राजस्थान पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून-व्यवस्था कार्यालय में विशेष सेल की स्थापना की गई है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 10 Sep 2025 01:07 PM
नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और मदद के लिए राजस्थान पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून-व्यवस्था कार्यालय में विशेष सेल की स्थापना की गई है। इस सेल को पूरी तरह सक्रिय किया गया है, ताकि नेपाल में फंसे भारतीयों को त्वरित सहयोग और आवश्यक सहायता मिल सके।

पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के निर्देशानुसार इस विशेष सेल का गठन किया गया है। सेल के माध्यम से 24x7 हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर 0141-2740832 तथा 0141-2741807 पर कोई भी व्यक्ति सीधे संपर्क कर सकता है। वहीं, आमजन की सुविधा के लिए व्हाट्सएप नंबर 97849-42702 भी जारी किया गया है। इस नंबर पर संदेश भेजकर भी मदद प्राप्त की जा सकती है।

विशेष सेल के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी एसपी गोवर्धलाल सोकरिया को सौंपी गई है। उन्हें इस सेल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। साथ ही, तीन पुलिस अधिकारियों को लगातार राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर लगाया गया है, ताकि किसी भी समय आने वाले कॉल या मैसेज का तुरंत जवाब दिया जा सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

राजस्थान पुलिस का यह कदम नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इस सेल के माध्यम से न सिर्फ संपर्क और समन्वय स्थापित किया जाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर भारतीय दूतावास और संबंधित एजेंसियों के जरिए भी तत्काल मदद सुनिश्चित की जाएगी।

हेल्पलाइन नंबरों के अलावा आमजन से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की कठिनाई या परेशानी होने पर दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। पुलिस अधिकारियों की टीम लगातार चौबीसों घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेगी, जिससे किसी भी तरह की देरी न हो और तत्काल मदद पहुंच सके।

नेपाल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में यह विशेष सेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने स्पष्ट किया है कि राज्य पुलिस पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ इस काम को अंजाम देगी।

