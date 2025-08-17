पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ से तबाही, 200 से अधिक लोगों की गई जान; कई अभी भी लापता

पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। मूसलाधार बारिश के कारण कम से कम 200 से अधिक लोगों की जान चली गई है, जबकि कई अभी भी लापता हैं।

पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। मूसलाधार बारिश के कारण 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, सबसे ज्यादा मौतें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुईं, जहां अचानक बाढ़ ने कई जिलों को प्रभावित किया। बाढ़ से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और पीओके के गिलगित-बाल्टिस्तान में काराकोरम और बाल्टिस्तान राजमार्ग सहित प्रमुख सड़कें अवरुद्ध हो गईं।

21 अगस्त तक रुक-रुककर भारी बारिश की चेतावनी पाकिस्तानी अधिकारियों ने खैबर पख्तूनख्वा में 21 अगस्त तक रुक-रुककर भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के प्रवक्ता के अनुसार, पिछले 24 घंटों में अचानक आई बाढ़ से 14 महिलाओं और 12 बच्चों सहित कम से कम 198 लोगों की मौत हुई और कई लोग लापता हैं। बुनेर जिले में सबसे अधिक 92 मौतें दर्ज की गईं। अन्य प्रभावित जिलों में मानसेहरा, बाजौर, बटाग्राम, लोअर दीर और शांगला शामिल हैं।

पाकिस्तान में मौसम का मिजाज बदल रहा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने इस्लामाबाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पाकिस्तान में मौसम का मिजाज बदल रहा है। उन्होंने बताया कि जून में मानसून शुरू होने के बाद से पिछले साल की तुलना में 50% अधिक बारिश हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस महीने और अधिक तीव्र मौसम की संभावना है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के महानिदेशक असफंदयार खान खट्टक ने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई पूर्वानुमान प्रणाली नहीं है जो बादल फटने के सटीक समय और स्थान की भविष्यवाणी कर सके।

समय पर दी जाती जानकारी तो बच जाती जान वहीं, पीर बाबा गांव के स्कूल शिक्षक मोहम्मद इकबाल ने कहा कि समय पर चेतावनी प्रणाली की कमी के कारण कई लोग हताहत हुए और कई को अंतिम समय में अपने घरों से भागना पड़ा। उन्होंने कहा कि बचे हुए लोग बिना कुछ लिए बच गए। अगर पहले सूचना दी जाती, तो जानें बचाई जा सकती थीं और निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सकता था।

आपदा प्रबंधन अधिकारी इदरीस महसूद ने बताया कि पाकिस्तान की पूर्व चेतावनी प्रणाली उपग्रह चित्रों और मौसम डेटा का उपयोग कर स्थानीय अधिकारियों को अलर्ट भेजती है, जो मीडिया के माध्यम से साझा किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मानसून की बारिश, जो पहले केवल नदियों को उफान पर लाती थी, अब शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ का कारण बन रही है।

क्षतिग्रस्त सड़कें खोल दी गईं हैं बुनेर में आपातकालीन सेवा के प्रवक्ता मोहम्मद सोहेल ने बताया कि रविवार तक जिले में आधे से अधिक क्षतिग्रस्त सड़कें खोल दी गईं, जिससे वाहनों और भारी मशीनों को कटे हुए गांवों तक पहुंचने में मदद मिली। कर्मचारी बाढ़ के कारण जमा हुए पत्थरों और कीचड़ को हटाने में जुटे थे। लापता रिश्तेदारों की खोज में परिवारों के लिए भारी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा था। सबसे घातक घटनाओं में से एक में कदर नगर गांव में एक ही परिवार के 24 लोगों की मौत हो गई, जब शादी की पूर्व संध्या पर बाढ़ का पानी उनके घर में घुस गया। परिवार के मुखिया उमर खान ने बताया कि वह उस समय घर से बाहर थे, इसलिए बच गए, लेकिन उनके चार रिश्तेदार अभी भी लापता हैं।