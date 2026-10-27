SIR पर सुनवाई से पहले राहुल गांधी बोले- सत्यम शिवम सुंदर; भगवान शिव को याद किया
एसआईआर को लेकर सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ लिखा और महाकाल का चिह्न शेयर किया। एक दिन पहले राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है।
एसआईआर और चुनाव आयग में वर्किंग स्टाइल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच इस मामले में फाइल की गईं याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें वह याचिका भी शामिल है जो राहुल गांधी ने विपक्ष की से 12 अक्टूबर को फाइल की थी। कांग्रेस की अगुआई में विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था और फिर याचिका फाइल की थी। सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भगवान शिव का चिह्न शेयर करते हुए लिखा, 'सत्यम शिवम सुंदरम।'
राहुल गांधी के इस ट्वीट को आज की सुनवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। एक दिन पहले ही राहुल गांधी को मानहानि मामले में भी बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर कोर्ट ने उन्हें अमित शाह की मानहानि केस में बरी कर दिया है।
क्या हैं चुनाव आयोग की दलीलें
चुनाव आयोग की दलील है कि जो भी फैसले लिए गए हैं वे सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति के साथ ही लिए गए हैं। इसके आलावा चुनाव आयोग ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बाकी दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को दरकिनार करके फैसला लेते थे।
आयोग ने अपनी आंतरिक निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए कहा कि फाइलें सामान्यतः चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच क्रमवार भेजी जाती हैं। इस दौरान दर्ज टिप्पणियां, सुझाव या सवाल अपने आप में आयोग का निर्णय नहीं होते। तत्काल मामलों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहमति ली जा सकती है और उसे बाद में औपचारिक रूप से फाइल में दर्ज किया जा सकता है। आयोग ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे को भी तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी।
आयोग के अनुसार, 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के एसआईआर संबंधी तीनों प्रमुख आदेश सर्वसम्मत निर्णयों पर आधारित थे। उसने कहा कि वैधानिक फॉर्म में संशोधन केवल केंद्र सरकार कर सकती है। एसआईआर के दौरान शुरू किया गया घोषणा-पत्र एक अलग दस्तावेज था।
आयोग ने हालांकि स्वीकार किया कि ऑनलाइन प्रक्रिया में घोषणा-पत्र जिस तरह दिखाई दे रहा था, उससे फॉर्म-6 में बदलाव किए जाने का भ्रम पैदा हो सकता था। अब ऑनलाइन व्यवस्था में फॉर्म-6 और घोषणा-पत्र अलग-अलग दिखाए जाते हैं, जैसा कि भौतिक प्रारूप में होता है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें