'BJP-RSS की विचारधारा के केंद्र में कायरता'; विदेश से राहुल गांधी का हमला, जयशंकर को भी लपेटा
Rahul Gandhi in Colombia: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोलंबिया की धरती से भाजपा और संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों की विचारधारा के मूल में कायरता है।
दक्षिण अमेरिका के दौरे पर गए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोलंबिया की धरती से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के मूल में कायरता है। गांधी यहीं नहीं रुके उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लपेटते हुए उनके द्वारा 2023 में चीन को लेकर दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि इनकी विचारधारा में कमजोर लोगों को पीटना और मजबूत लोगों से दूर भागना है।
कोलंबिया की ईआईए यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने कहा, "भाजपा और आरएसएस का यही स्वाभाव है। अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर गौर करें तो देखेंगे कि उन्होंने कहा कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वह उससे कैसे लड़ सकता हूं। इस विचारधारा के मूल में ही कायरता है।"
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने सावरकर की किताब की एक घटना का हवाला देते हुए दावा किया कि उनके हिंदुत्व विचारक लिखते हैं कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति कि पिटाई की और इससे उन्हें खुशी मिली। राहुल ने कहा, "अपनी किताब में सावरकर ने लिखा है कि एक बार उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी थी और उस दिन उन्हें बेहद खुशी हुई। अगर पांच लोग मिलकर एक व्यक्ति कि पिटाई करते हैं और इससे उन्हें खुशी मिलती है तो यह एक तरह की कायरता है। कमजोर लोगों को पीटना, यही आरएसएस की विचारधारा है।
