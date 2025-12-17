Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Rahul Gandhi in Germany BMW Car and Special bike from TVS BMW collaboration
राहुल गांधी ने जर्मनी में देखी खास बाइक, बीएमडब्लू कार की सवारी भी, क्या कहा?

राहुल गांधी ने जर्मनी में देखी खास बाइक, बीएमडब्लू कार की सवारी भी, क्या कहा?

संक्षेप:

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्लू वेल्ट और बीएमडब्लू प्लांट का दौरा किया। कांग्रेस सांसद ने बीएमडब्लू के विश्वस्तरीय निर्माण और लेटेस्ट मॉडल्स को देखा। इसमें एम-सिरीज, इलेक्ट्रिक बाइक्स, बीएमडब्लू आईएक्स3,रॉल्स रॉय आदि वाहनों को देखा।

Dec 17, 2025 06:57 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, म्यूनिख
share Share
Follow Us on

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्लू वेल्ट और बीएमडब्लू प्लांट का दौरा किया। कांग्रेस सांसद ने बीएमडब्लू के विश्वस्तरीय निर्माण और लेटेस्ट मॉडल्स को देखा। इसमें एम-सिरीज, इलेक्ट्रिक बाइक्स, बीएमडब्लू आईएक्स3,रॉल्स रॉय आदि वाहनों को देखा। उन्होंने कहाकि भारत में भी उत्पादन शुरू होना चाहिए। देश की सफलता में उत्पादन की भूमिका काफी अहम होती है। हमारे यहां उत्पादन में कमी आ रही है। जबकि इसमें इजाफा होना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस मौके पर राहुल गांधी ने टीवीएस के सहयोग से तमिलनाडु की होसुर फैक्ट्री में तैयार की गई बीएमडब्लू की बाइक को भी देखा। यह बाइक अभी भारत में लांच नहीं हुई है। राहुल गांधी ने इसे बेहद शानदार अनुभव बताया। उन्होंने कहाकि खासतौर पर मैं यह देखकर काफी खुश हूं कि 450 सीसी की बाइक है। यह अच्छा लगा कि हमारा तिरंगा यहां भी लहरा रहा है। राहुल गांधी ने लिखा कि बीएमडब्लू के साथ तैयार की गई टीवीएस की 450 सीसी बाइक को देखना बेहतरीन अनुभव था। भारतीय इंजीनियरिंग को देखना एक गर्व भरा क्षण रहा।

अपने टूर के दौरान राहुल गांधी बीएडब्लू कार चलाते और इसके फीचर्स के बारे में जानकारी जुटाते दिखे। उन्होंने इस दौरान कई कुछ भारतीयों से भी मुलाकात की। इस दौरान दुबई का एक परिवार भी राहुल गांधी से मिला। गौरतलब है कि राहुल गांधी भारत में भी अक्सर बाइक चलाते नजर आते हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी वह बुलेट पर सवार दिखे। करीब 1300 किमी की इस राजनीतिक यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अररिया और मुजफ्फरपुर में बुलेट चलाई। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके साथ नजर आए।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Rahul Gandhi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।