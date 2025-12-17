राहुल गांधी ने जर्मनी में देखी खास बाइक, बीएमडब्लू कार की सवारी भी, क्या कहा?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्लू वेल्ट और बीएमडब्लू प्लांट का दौरा किया। कांग्रेस सांसद ने बीएमडब्लू के विश्वस्तरीय निर्माण और लेटेस्ट मॉडल्स को देखा। इसमें एम-सिरीज, इलेक्ट्रिक बाइक्स, बीएमडब्लू आईएक्स3,रॉल्स रॉय आदि वाहनों को देखा।
इस मौके पर राहुल गांधी ने टीवीएस के सहयोग से तमिलनाडु की होसुर फैक्ट्री में तैयार की गई बीएमडब्लू की बाइक को भी देखा। यह बाइक अभी भारत में लांच नहीं हुई है। राहुल गांधी ने इसे बेहद शानदार अनुभव बताया। उन्होंने कहाकि खासतौर पर मैं यह देखकर काफी खुश हूं कि 450 सीसी की बाइक है। यह अच्छा लगा कि हमारा तिरंगा यहां भी लहरा रहा है। राहुल गांधी ने लिखा कि बीएमडब्लू के साथ तैयार की गई टीवीएस की 450 सीसी बाइक को देखना बेहतरीन अनुभव था। भारतीय इंजीनियरिंग को देखना एक गर्व भरा क्षण रहा।
अपने टूर के दौरान राहुल गांधी बीएडब्लू कार चलाते और इसके फीचर्स के बारे में जानकारी जुटाते दिखे। उन्होंने इस दौरान कई कुछ भारतीयों से भी मुलाकात की। इस दौरान दुबई का एक परिवार भी राहुल गांधी से मिला। गौरतलब है कि राहुल गांधी भारत में भी अक्सर बाइक चलाते नजर आते हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी वह बुलेट पर सवार दिखे। करीब 1300 किमी की इस राजनीतिक यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अररिया और मुजफ्फरपुर में बुलेट चलाई। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके साथ नजर आए।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
