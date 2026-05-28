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यहां से दफा हो @#@#, अमेरिका में भारतीयों से बदतमीजी, खुलेआम दी गाली; रुबियो से जवाब मांग रहे लोग

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खुद उसी शख्स ने ही शेयर किया, जिसने भारतीयों के साथ बदतमीजी की। यही यहीं उसने वीडियो पर भारत के झंडे के साथ आपत्तिजनक इमोजी भी लगाया है। इंटरनेट पर लोग भड़क गए हैं।

यहां से दफा हो @#@#, अमेरिका में भारतीयों से बदतमीजी, खुलेआम दी गाली; रुबियो से जवाब मांग रहे लोग

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को भले ही US में भारतीयों पर नस्लभेदी हमलों की जानकारी ना हो, लेकिन इससे हकीकत नहीं बदलती। हाल ही में अमेरिका से भारतीयों के खिलाफ नस्लीय हमले का एक और मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स ने एक भारतीय जोड़े को ना सिर्फ अमेरिका से दफा हो जाने को कहा, बल्कि खुलेआम गालीगलौज भी की। इतना ही नहीं, शख्स की हिम्मत इतनी है कि उसने खुद यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पोस्ट में भारत के प्रति घृणा की बू आ रही है, जिसे देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।

इस वीडियो को एक लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो की शुरुआत में एक भारतीय जोड़ा नजर आता है, जो अपने काम में मग्न होते हैं। तभी वहां कैमरे के पीछे से आवाज आती है और एक शख्स, बिना किसी उकसावे के उन्हें गाली देना शुरू कर देता है। इस दौरान अमेरिकी शख्स अपनी कार के अंदर ही बैठा रहा और ना ही उसने अपनी शक्ल दिखाई। वह गाड़ी के अंदर से ही भारतीय मूल के जोड़े को रोककर उनसे पूछताछ करने लगता है।

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जोड़े ने नहीं खोया संयम

करीब 30 सेकेंड के इस वीडियो की शुरुआत में अमेरिकी सामान्य सवाल पूछता है। वह भारतीय जोड़े से पूछता है कि क्या आप भारत से हैं? और क्या भारत अमेरिका से बेहतर है? इसका जवाब वह जोड़ा बेहद शालीनता से देते हैं। भारतीय शख्स कहता है, "दोनों देशों की अपनी-अपनी खूबियां हैं।" इसके बाद अमेरिकी गंद उगलना शुरू कर देता है। वह कहता है, “जब भारत इतना अच्छा है, तो यहां क्यों आए?”

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जब भारतीय पति ने बताया कि उनका परिवार भारत में रहता है, तो अमेरिकी ने बदतमीजी से पूछा कि अगर भारत इतना ही अच्छा है तो तुम लोग अमेरिका में क्या कर रहे हो? इस पर भी जोड़े ने बेहद शांत तरीके से जवाब दिया, "दुनिया को एक्सप्लोर करने आए हैं।” यह सुनते ही वह शख्स चिल्लाने लगा और बोला— "नहीं, हम तुम्हें यहां नहीं देखना चाहते। तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। मेरे देश से @#@# दफा हो जाओ।"*

भड़क गए लोग

वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा की है। जहां कुछ लोगों ने भारतीय जोड़े के धैर्य और शालीनता की तारीफ की, वहीं कुछ यूजर्स का मानना था कि ऐसे मामलों में चुप रहने से ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ता है। कुछ लोगों ने उस अमेरिकी को याद दिलाते हुए कमेंट किया है कि यह उनका भी देश नहीं है और वे नेटिव अमेरिकन के देश में क्या कर रहे हैं।

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मार्को रुबियो से मांग रहे जवाब

लोगों ने इस वीडियो पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को टैग करना शुरू कर दिया। दरअसल जब रुबियो से उनके हालिया भारत दौरे पर अमेरिका में भारतीयों संग नस्लभेद को लेकर सवाल पूछा गया, तब वह इससे कन्नी काटने की कोशिश करते दिखे थे। उन्होंने कई बार कहा कि उन्हें इस तरह की घटना की कोई जानकारी नहीं है। वहीं पत्रकार द्वारा जोर दिए जाने पर उनका कहना था कि हर देश में कुचमूर्ख लोग होते हैं। अब लोग उन्हें अमेरिका का असली चेहरा दिखा रहे हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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