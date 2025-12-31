Hindustan Hindi News
QUAD के आलोचक चीन के घर में जुटी चौकड़ी, भारत समेत 4 देशों ने की दुर्लभ बैठक

संक्षेप:

Dec 31, 2025 01:38 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
QUAD के सदस्य देशों अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राजदूतों ने बीजिंग में सार्वजनिक रूप से प्रचारित दुर्लभ बैठक की। अमेरिकी राजदूत डेविड परड्यू ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की और बताया यह बैठक बीजिंग स्थित अमेरिकी दूतावास में मंगलवार को हुई। चीन वर्षों से क्वाड का कड़ा आलोचक रहा है और उसने बैठक पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

परड्यू ने अपने ‘पोस्ट’ में कहा, 'चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (QUAD) स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में एक सकारात्मक शक्ति है।' उन्होंने कहा, 'बीजिंग में चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद के सदस्य देशों के राजदूतों से मिलकर खुशी हुई।' उन्होंने कहा, 'चार देशों-अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान-के बीच संबंध स्थिर और मजबूत बने हुए हैं।'

उन्होंने चारों राजदूतों की एक तस्वीर साझा की जिसमें बीजिंग में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत भी नजर आ रहे हैं। यहां स्थित भारतीय दूतावास ने इस बैठक पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

विरोध करता रहा है चीन

बीजिंग ने अतीत में क्वाड बैठकों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वह देशों द्वारा गुट बनाए जाने, समूह राजनीति में शामिल होने और गुटीय टकराव का विरोध करता है।

चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की इस वर्ष जनवरी में हुई बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि चीन हमेशा इस बात की वकालत करता रहा है कि देशों के बीच सहयोग किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ लक्षित नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'समूह राजनीति और गुटीय टकराव में शामिल होने से स्थायी शांति एवं सुरक्षा नहीं आएगी और यह एशिया-प्रशांत तथा दुनिया में समग्र रूप से शांति और स्थिरता के अनुकूल नहीं है।'

क्वाड को एक और सौगात

खबर है कि भारत 80 सैन्य परिवहन विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस बीच अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपने सी-130जे सुपर हरक्यूलिस को सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में पेश किया है। कंपनी का कहना है कि विमानों का एक अतिरिक्त बेड़ा QUAD देशों के बीच सामरिक हवाई परिचालन में भारत को ‘‘मजबूत’’ ताकत प्रदान करेगा।

लॉकहीड मार्टिन के शीर्ष अधिकारियों ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि यदि लॉकहीड मार्टिन को मौका मिलता है, तो वह भारत में इस विमान के उत्पादन के लिए एक बड़ा केंद्र स्थापित करेगा। यह अमेरिका के बाहर इस तरह की पहली वैश्विक सुविधा होगी। अब तक लॉकहीड मार्टिन सी-130जे सुपर हरक्यूलिस श्रेणी के 560 से अधिक विमानों की आपूर्ति कर चुकी है, जिन्होंने 30 लाख से अधिक उड़ान घंटे पूरे किए हैं।

भारतीय वायु सेना वर्तमान में 12 सी-130जे विमानों का संचालन करती है। भारत के अलावा क्वाड के तीन अन्य सदस्य देश-अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान-भी सी-130जे का संचालन कर रहे हैं।

(भाषा इनपुट के साथ)

