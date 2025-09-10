जब विस्फोट हो रहे थे तब आया अमेरिका से फोन, कतर ने ट्रंप को बताया 'झूठा'; भड़केगी आग?

कतर अमेरिका का सहयोगी है और हजारों अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करता है। दूसरी तरफ इजरायल की भी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि कतर पर इजरायली हमला अमेरिका के इशारों पर हुआ है।

मध्य पूर्व में तनाव की आग एक बार फिर भड़कने की कगार पर है। इजरायल ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले के साथ ही हमास के खिलाफ इजराइल का अभियान और व्यापक हो गया। धमाके के बाद कतर की राजधानी दोहा के क्षितिज पर काला धुआं छा गया। कतर ने बदला लेने की बात कही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बयान खूब वायरल हो रहा है जिसमें वे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इजरायली हमले से पहले कतर को सूचित कर दिया था। अब खुद कतर ने इस तरह के दावों का सीधे तौर पर खंडन किया है जिससे ट्रंप झूठे साबित हुए हैं।

क्या है पूरा मामला? ऊर्जा संपन्न कतर अमेरिका का सहयोगी है और हजारों अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करता है। दूसरी तरफ इजरायल की भी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि कतर पर इजरायली हमला अमेरिका के इशारों पर हुआ है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि उन्होंने इन हमलों का आदेश नहीं दिया। ट्रंप ने यहां तक कहा है कि इजरायली हमलों को लेकर उनके दूत ने फोन पर कतर को आगाह किया था। यहीं पर मामला फंस गया है।

दरअसल इस हमले के बाद वाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के बयान और कतर सरकार की प्रतिक्रिया ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। लेविट ने दावा किया कि अमेरिकी प्रशासन ने इजरायल के "आसन्न हमले" की जानकारी कतर सरकार को पहले ही दे दी थी, लेकिन कतर ने इस दावे को "निराधार" बताते हुए खारिज कर दिया।

कतर का दावा: हमले की कोई पूर्व जानकारी नहीं कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी के सलाहकार माजेद अल-अंसारी ने कहा कि अमेरिका का दावा गलत है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "कतर को हमले की अग्रिम सूचना देने की बात निराधार है। अमेरिकी अधिकारी का फोन तब आया जब दोहा में इजरायली हमले से विस्फोटों की आवाजें शुरू हो चुकी थीं।"

ट्रंप ने भी किया था दावा इससे पहले ट्रंप ने भी कतर को सूचित करने का दावा किया था। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, "आज सुबह, अमेरिकी सेना ने ट्रंप प्रशासन को सूचित किया कि इजरायल हमास पर हमला कर रहा है, जो दुर्भाग्य से कतर की राजधानी दोहा के एक हिस्से में स्थित है। यह प्रधानमंत्री नेतन्याहू का निर्णय था, मेरा नहीं। कतर एक संप्रभु राष्ट्र और अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी है और शांति स्थापित करने के लिए हमारे साथ कड़ी मेहनत और बहादुरी से जोखिम उठा रहा है। उस पर एकतरफा बमबारी करना इजरायल या अमेरिका के लक्ष्यों को पूरा नहीं करता। हालांकि, गाजा में रहने वालों की दुर्दशा से लाभ उठाने वाले हमास का सफाया एक सार्थक लक्ष्य है। मैंने तुरंत विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से कहा कि वह कतर को आसन्न हमले के बारे में सूचना दे, हालांकि, दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं कतर को अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी और मित्र मानता हूं, और हमले के स्थान को लेकर बहुत दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि सभी बंधकों और मृतकों के शवों को रिहा किया जाए, और यह युद्ध अभी समाप्त हो! मैंने हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी बात की। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि वह शांति चाहते हैं। मेरा मानना ​​है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना शांति के लिए एक अवसर साबित हो सकती है। मैंने कतर के अमीर और प्रधानमंत्री से भी बात की और हमारे देश के प्रति उनके समर्थन और मित्रता के लिए उनका धन्यवाद किया। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी धरती पर ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। मैंने विदेश मंत्री मार्को रुबियो को कतर के साथ रक्षा सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!"

इजरायल का हमला और हमास का नुकसान सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने दोहा के एक रिहायशी इलाके में हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। इस हमले में हमास ने दावा किया कि उनके पांच सदस्य मारे गए, लेकिन उनकी वार्ता प्रतिनिधिमंडल को निशाना बनाने में इजरायल असफल रहा। इजरायली अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस ऑपरेशन में 10 से अधिक फाइटर जेट शामिल थे, जिनमें रडार से बचने के लिए डिजाइन किए गए अमेरिका निर्मित एफ-35आई स्टील्थ विमान भी शामिल थे।