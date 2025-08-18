अमेरिका में नहीं छोड़ना चाहते थे ह्यूमन वेस्ट, 'पूप सूटकेस' लेकर अलास्का पहुंचे थे पुतिन के बॉडीगार्ड

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बॉडीगार्ड अपने साथ पूप सूटकेस भी लेकर गए थे। इस सूटकेस में वे पुतिन का ह्यूमन वेस्ट इकट्ठा कर लेते हैं। पुतिन नहीं चाहते हैं कि किसी दूसरे देश को उनकी सेहत के बारे में पता चले।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खराब स्वास्थ्य को लेकर खबरें कई बार सामने आई हैं। अलास्का में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए पहुंचे व्लादिमीर पुतिन के बॉडी गार्ड एक 'पूप सूटकेस' लेकर भी पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक पुतिन के बॉडीगार्ड उनका मल भी अमेरिका में नहीं छोड़ना चाहते थे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पुतिन नहीं चाहते हैं कि उनकी कथित बीमारियों के बारे में किसी को पता चले। इसी वजह से उनका मल अपशिष्ट किसी और देश में नहीं छोड़ा जा सकता था।

जब भी रूसी राष्ट्रपति विदेश दौरे पर होते हैं तो उनके बॉडी गार्ड के पास पूप सूटकेस होता है। बॉडी गार्ड उनके वेस्ट को वापस रूस ले जाते हैं। 2007 के बाद पहली बार था जब किसी रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका का दौरान किया था। ऐसे में उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चारों ओर उनके बॉडीगार्ड्स तैनात थे। इसके अलावा खुफिया एजेंसियां लंबे समय से उनकी यात्रा की तैयारियों में जुटी थीं।

इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रेजिस जेंट और मिखाइल रूबिन का हवाला देते हुए पैरिस मैच और एक्सप्रेस यूएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रूसी राष्ट्रपति की फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस (FPS) उनके ह्यूमन वेस्ट को इकट्ठा कर लेती हैं। इसे एक स्पेशल बैग में रखा जाता है और वापस रूस भेज दिया जाता है।

साल 2017 में राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस का दौरा किया था। उस दौरान भी इस तरह की रिपोर्ट छपी थी। पुतिन को डर रहता है कि विदेशी ताकतें उनके वेस्ट सैंपल से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल कर सकती हैं। विएना दौरे के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने पोर्टेबल टॉइलेट का इस्तेमाल किया था। बताया गया कि साल 1999 में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद से ही राष्ट्रपति पुतिन के लिए यह प्रोटोकॉल तैयार कर दिया गया था।