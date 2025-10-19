Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Putin wants full control of Donetsk as prerequisite for any agreement with Ukraine
डोनेट्स्क दो और जंग खत्म करो... शांति के बदले पुतिन की शर्त, अब क्या करेंगे ट्रंप?

डोनेट्स्क दो और जंग खत्म करो... शांति के बदले पुतिन की शर्त, अब क्या करेंगे ट्रंप?

संक्षेप: वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, पुतिन ने संकेत दिया है कि डोनेट्स्क पर पूर्ण नियंत्रण के बदले वे जापोरिज्जिया और खेरसॉन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को छोड़ने को राजी हैं, जो वर्तमान में आंशिक रूप से रूसी सेना के अधीन हैं। अब देखना है कि ट्रप और जेलेंस्की क्या फैसला लेते हैं।

Sun, 19 Oct 2025 06:04 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस बीच एक बार फिर दुनिया की निगाहें वॉशिंगटन और मॉस्को पर टिक गई हैं। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की हालिया बातचीत में रूसी प्रेसिडेंट ने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा गया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने ट्रंप से यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोनेट्स्क (Donetsk) पर पूर्ण नियंत्रण सौंपने की मांग की है और इसे युद्ध समाप्ति की प्रमुख शर्त ठहराया है।

बता दें कि यह वही क्षेत्र है जिस पर पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए वे 11 साल से कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क को अपनी रक्षात्मक ढाल के रूप में देखती है, क्योंकि यह रूस को राजधानी कीव तक पहुंचने का रास्ता रोकता करता है। वहीं पुतिन की मांग से साफ हो गया है कि रूस अपने पारंपरिक दावों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, पुतिन ने संकेत दिया है कि डोनेट्स्क पर पूर्ण नियंत्रण के बदले वे जापोरिज्जिया और खेरसॉन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को छोड़ने को राजी हैं, जो वर्तमान में आंशिक रूप से रूसी सेना के अधीन हैं।

वाइट हाउस के कुछ अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को 'सकारात्मक प्रगति' का नाम दिया, जबकि एक वरिष्ठ यूरोपीय राजनयिक ने चेतावनी जारी की कि यूक्रेन इसे पूरी तरह अलग नजरिए से देखेगा। राजनयिक ने इसे 'बिना किसी बदले के अपना पैर बेचने जैसा' करार दिया। वहीं, ट्रंप ने क्रेमलिन की इस मांग पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद उन्होंने दोनों पक्षों से 'हत्या-हिंसा रोकने और समझौते की दिशा में कदम बढ़ाने' का आह्वान किया।

बता दें कि अगले कुछ सप्ताहों में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हंगरी में होने वाली है, जहां युद्ध समाप्ति पर विस्तृत चर्चा होगी। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इस शिखर सम्मेलन की तैयारियों का जिम्मा संभाल रहे हैं। यूक्रेन ने ट्रंप की मौजूदा मोर्चों पर सीजफायर की अपील का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिज्जार्टो ने 17 अक्टूबर को कहा कि उन्होंने रुबियो और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से बातचीत की है, और अमेरिका-रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Russia Ukraine War

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।