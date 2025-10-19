डोनेट्स्क दो और जंग खत्म करो... शांति के बदले पुतिन की शर्त, अब क्या करेंगे ट्रंप?

संक्षेप: वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, पुतिन ने संकेत दिया है कि डोनेट्स्क पर पूर्ण नियंत्रण के बदले वे जापोरिज्जिया और खेरसॉन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को छोड़ने को राजी हैं, जो वर्तमान में आंशिक रूप से रूसी सेना के अधीन हैं। अब देखना है कि ट्रप और जेलेंस्की क्या फैसला लेते हैं।

रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस बीच एक बार फिर दुनिया की निगाहें वॉशिंगटन और मॉस्को पर टिक गई हैं। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की हालिया बातचीत में रूसी प्रेसिडेंट ने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा गया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने ट्रंप से यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोनेट्स्क (Donetsk) पर पूर्ण नियंत्रण सौंपने की मांग की है और इसे युद्ध समाप्ति की प्रमुख शर्त ठहराया है।

बता दें कि यह वही क्षेत्र है जिस पर पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए वे 11 साल से कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क को अपनी रक्षात्मक ढाल के रूप में देखती है, क्योंकि यह रूस को राजधानी कीव तक पहुंचने का रास्ता रोकता करता है। वहीं पुतिन की मांग से साफ हो गया है कि रूस अपने पारंपरिक दावों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, पुतिन ने संकेत दिया है कि डोनेट्स्क पर पूर्ण नियंत्रण के बदले वे जापोरिज्जिया और खेरसॉन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को छोड़ने को राजी हैं, जो वर्तमान में आंशिक रूप से रूसी सेना के अधीन हैं।

वाइट हाउस के कुछ अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को 'सकारात्मक प्रगति' का नाम दिया, जबकि एक वरिष्ठ यूरोपीय राजनयिक ने चेतावनी जारी की कि यूक्रेन इसे पूरी तरह अलग नजरिए से देखेगा। राजनयिक ने इसे 'बिना किसी बदले के अपना पैर बेचने जैसा' करार दिया। वहीं, ट्रंप ने क्रेमलिन की इस मांग पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद उन्होंने दोनों पक्षों से 'हत्या-हिंसा रोकने और समझौते की दिशा में कदम बढ़ाने' का आह्वान किया।