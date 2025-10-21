पुतिन-ट्रंप की बैठक पर संकट, बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन से पहले रुबियो-लावरोव की मीटिंग टली
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच इस हफ्ते निर्धारित बैठक को अब अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। वाइट हाउस के करीबी सूत्रों के अनुसार, यह स्थगन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बुडापेस्ट में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हो रहा है, जिससे यह वार्ता अब खतरे में नजर आ रही है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फैसला तब लिया गया जब सोमवार को रूस ने घोषणा की थी कि लावरोव और रुबियो ने दोनों राष्ट्रपतियों की बैठक की तैयारी के सिलसिले में चर्चा की थी।
रूसी समाचार एजेंसी टास के हवाले से रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया कि 20 अक्टूबर को लावरोव और रुबियो के बीच फोन पर बात हुई। इसमें 16 अक्टूबर को पुतिन और ट्रंप के बीच फोन वार्ता के दौरान बनी सहमति को अमल में लाने के लिए संभावित कदमों पर सकारात्मक बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश विभाग के बयान में कहा गया कि रुबियो ने आगामी बैठकों के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि यह मॉस्को और वाशिंगटन के लिए एक मौका है जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के विजन के अनुरूप रूस-यूक्रेन युद्ध का स्थायी हल ढूंढने के लिए सहयोग कर सकें।
वहीं, इस मुद्दे से जुड़े एक सूत्र ने सीएनएन को बताया कि रुबियो-लावरोव की बातचीत के बाद अधिकारियों को लगा कि रूस का रवैया अपने कट्टरपंथी रुख से हटकर नहीं बदला है। सूत्रों के अनुसार, दोनों विदेश मंत्रियों के बीच यूक्रेन विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के तरीके पर गहरी असहमति थी। फिलहाल, सूत्र ने कहा कि रुबियो अगले सप्ताह पुतिन-ट्रंप की मुलाकात को आगे बढ़ाने की सिफारिश नहीं करेंगे, हालांकि वे इस हफ्ते फिर से बातचीत कर सकते हैं। बता दें कि 16 अक्टूबर को पुतिन के साथ फोन पर चर्चा के बाद, ट्रंप और पुतिन इस साल की दूसरी शिखर बैठक के लिए हंगरी के बुडापेस्ट में मिलने पर राजी हो गए थे। दोनों पक्षों ने पुष्टि की थी कि लावरोव और रुबियो इस बैठक से पहले समन्वय करेंगे। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात इस साल अगस्त में अलास्का के एंकोरेज में हुई थी।
उधर, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि बुडापेस्ट में शांति शिखर सम्मेलन की सफलता हंगरी के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के शुरुआती तीन सालों में हंगरी की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा, जहां ऊर्जा व गैस की कीमतें बढ़ गईं और महंगाई आसमान छूने लगी। शांति बहाल होने पर उनका देश अपनी 'युद्ध पूर्व आर्थिक वृद्धि' की पटरी पर लौट सकता है। इसी बीच, अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि वे ट्रंप और पुतिन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने को तैयार हैं। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि अगर उन्हें न्योता मिला तो वे अवश्य जाएंगे। दरअसल, यूक्रेनी राष्ट्रपति बुडापेस्ट बैठक के माहौल को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन के रूस के साथ गर्मजोशी भरे रिश्ते हैं और कीव के प्रति उनका रुख नकारात्मक रहा है।
