यूक्रेन के लिए यूरोपीय सुरक्षा गारंटी स्वीकार नहीं... ट्रंप को पुतिन की खरी-खरी

रूस ने यूक्रेन के लिए यूरोपीय सुरक्षा गारंटी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। क्रेमलिन का कहना है कि वह वहां किसी भी नाटो सैनिकों की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेगा।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, मॉस्कोThu, 28 Aug 2025 12:18 PM
यूक्रेन के लिए यूरोपीय सुरक्षा गारंटी स्वीकार नहीं... ट्रंप को पुतिन की खरी-खरी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच वार्ता कब होगी, यह कोई नहीं जानता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बीच क्रेमलिन ने एक बड़ा बयान दिया है। रूस ने यूक्रेन के लिए यूरोपीय सुरक्षा गारंटी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। क्रेमलिन का कहना है कि वह वहां किसी भी नाटो सैनिकों की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि मॉस्को का यूरोपीय सैन्य कर्मियों को शांति सैनिकों के रूप में भेजने पर चर्चा के प्रति 'नकारात्मक रवैया' है।

आक्रमण का मूल कारण नाटो गठबंधन

उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में नाटो गठबंधन का विस्तार 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का 'मूल कारणों में से एक' रहा है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि पुतिन यूरोपीय नेतृत्व वाले शांति मिशन के लिए तैयार हैं। 24 फरवरी को वाशिंगटन में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बैठे ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पुतिन से इस मुद्दे पर 'विशेष रूप से' पूछा था और उन्हें आश्वासन मिला था कि रूसी नेता को इससे कोई समस्या नहीं है।

शांति वार्ता के लिए आगे नहीं बढ़ रहा मॉस्को

दरअसल, यूक्रेन ने रूसी हमलों को रोकने के लिए किसी भी समझौते में पश्चिमी समर्थित सुरक्षा गारंटी को अपनी मुख्य मांग बताया है। 18 अगस्त को वाइट हाउस में यूरोपीय नेताओं की एक बैठक के बाद इन गारंटियों पर काम तेज हो गया, जिसमें ट्रंप ने जेलेंस्की और पुतिन के बीच एक बैठक के लिए दबाव बनाया। लेकिन तब से निराशाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि मॉस्को शांति वार्ता के लिए आगे नहीं बढ़ रहा।

जमीन देने से जेलेंस्की का इनकार

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वाइट हाउस की बैठक के अगले दिन कहा था कि किसी भी शिखर सम्मेलन की तैयारी 'कदम दर कदम, धीरे-धीरे, विशेषज्ञ स्तर से शुरू करके और फिर सभी आवश्यक चरणों से गुजरते हुए' करनी होगी। मॉस्को ने अपनी मांगों को भी दोगुना कर दिया है, जिसमें कीव से पूर्वी यूक्रेन में और अधिक जमीन सौंपने की मांग भी शामिल है। दूसरी ओर जेलेंस्की ने पहले ही कसम खाई थी कि यूक्रेन पूर्वी डोनबास क्षेत्र नहीं सौंपेगा। उनका कहना है कि इससे पुतिन को भविष्य में आक्रमण के लिए एक और मौका मिल जाएगा।

